'У нас общая цель': командир полка им. Калиновского объяснил, почему беларусы воюют за Украину

В рядах Сил обороны Украины против российских захватчиков сейчас воюют в том числе и беларусы. Для них победа Украины в войне с Россией и, соответственно, поражение РФ – это возможность вернуться домой и изменить ситуацию в Беларуси.

Видео дня

Для беларусов важно вывести их страну из-под влияния Москвы. Об этом в интервью OBOZ.UA сказал командир полка им. Кастуся Калиновского Международного легиона ГУР с позывным "Дядька".

"Кто-то думает, что война далеко, она до него не дойдет. Нет, это может произойти в любой момент, и надо сделать все, чтобы этого не было. Сделать все – это вывести Беларусь из-под влияния России, из-под российской оккупации. Поэтому ребята здесь и воюют", – ответил он.

Рассказывая гражданам своей страны о войне в Украине, "Дядька" отметил, что нет ничего невозможного. Украина действительно зависит от западного оружия, но то, что делают ее Вооруженные силы, является примером для Запада, что "когда у народа есть дух, воля, то все держится".

"Многие говорили еще в 2014 году "Как Украина может тягаться с Россией"? А потом, после начала активной фазы в 2022 году – "За три дня все закончится парадом в Киеве". А впоследствии оказалось, что Россия – это колосс на глиняных ногах", – сказал командир.

Он также отметил, что страны, расположенные дальше от РФ, верят, что до них война не дойдет. А вот соседи страны-агрессора – Польша, страны Балтии и Скандинавии – понимают уровень угрозы.

"Дядька" добавил, что проблемной остается легализация добровольцев, в том числе из Беларуси, в Украине. Они длительное время не могут получить вид на жительство. Вопросов к ним нет, пока военнослужащие на контракте и имеют военный билет.

"Но после расторжения контракта, по разным причинам, после ранения или если человек длительное время на фронте, нужно восстановиться, сделать паузу, после этого начинаются вопросы. И я знаю примеры, когда у ребят есть проблемы, дается срок для того, чтобы выехать из Украины, но есть те, кто с начала войны воюет, и понятно, что у них просроченные беларуские паспорта. Они не могут попасть в Европу, не могут получить визы или они хотели бы остаться в Украине, помочь Украине, приносить пользу здесь, но они не могут этого сделать. Есть пример одного нашего ветерана, сражается вместе с нами, он с 2014 года в Украине, с Майдана, но ему до сих пор не дали вид на жительство в Украине", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, говоря о российских оккупантах, "Дядька" отметил, что врага никогда не нужно недооценивать. Это самое первая и самая главная ошибка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!