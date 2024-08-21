'Когда выполняешь задачу, ты можешь воспользоваться своим страхом'. Интервью с командиром беларуских добровольцев в составе Международного легиона ГУР

Полк им. Кастуся Калиновского Международного легиона ГУР состоит преимущественно из граждан Беларуси. Все они присоединились к полку добровольно и хорошо понимают, что поражение России в этой войне принесет мир и покой не только Украине, но и позволит вывести Беларусь из-под российской оккупации. О том, что помогает бойцам переносить ужасы войны, какие ошибки допускает наш враг и с какими проблемными вопросами сталкиваются во время службы, в интервью OBOZ.UA рассказал командир полка им. Кастуся Калиновского Международного легиона ГУР с позывным "Дядька".

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– Что стало решающим при принятии решения о том, чтобы присоединиться к Международному легиону ГУР?

– Я присоединился к борьбе украинского народа против российской агрессии. В марте 2022 года был первый боевой выезд в Ирпень, тогда мы еще ехали как просто беларуские добровольцы, которые были при бригаде ТрО "Азова" в Киеве, а когда вернулись с выезда, который длился неделю, оказалось, что мы уже в рядах Международного легиона. 9 марта было объявлено о создании батальона им. Кастуся Калиновского, и в таком составе попал в легион.

– Чем занимались до присоединения к Силам обороны Украины? Был ли у вас военный опыт?

– Военного опыта не было, но в прошлой жизни я довольно долгое время был профессиональным спортсменом, а потом поддерживал физическую форму, будто к чему-то готовился. Так и вышло. Кроме того, мне, как и, вероятно, каждому мужчине, было интересно оружие, военное дело, охота в горах. Потому некоторое базовое понимание у меня было.

– Добровольцы сейчас присоединяются к подразделению?

– К сожалению, это происходит не так, как в первый год войны, даже не так, как на второй год войны, но есть люди, которые пополняют наши ряды.

– Подразделение принимает участие в боевых действиях и специальных операциях, сотрудничает ли с подразделениями ВСУ?

– Обязательно! А как иначе? Это обычное дело. Во-первых, ты должен понимать, с какими подразделениями работаешь в секторе, их подчинение, наладить взаимодействие, а дальше работаем.

– С точки зрения своего опыта что вы можете сказать о наших Вооруженных силах? Что для себя отметили уникального?

– То, что помогало, помогает и что нужно еще больше развивать, – это самостоятельность, способность сержантского, офицерского состава, командиров рот принимать самостоятельные решения, соответствующие ситуации, не ждать, когда "сверху" позволят или не позволят сделать тот или иной шаг. Но самое главное – это воля.

– В структуре легиона что отмечаете для себя уникального?

– Не знаю, насколько это уникально, но то, что представители со всего мира, представители разных стран, разных континентов работают вместе, – это интересный опыт.

– Как вам с ними работать?

– Если боец профессионал, то нет никаких вопросов.

– Для себя перенимаете опыт бойцов других стран?

– Да, обязательно. Когда ты желаешь стать еще лучше в своем деле, еще более осведомленным, опытным, ты должен это делать.

– Как обмениваетесь опытом? В рамках совместных учений можно ли просто прийти к побратиму за советом?

– Во-первых, когда мы вместе выполняем какие-то задачи, то, разумеется, мы обмениваемся опытом. Также есть боевые слаживания, тренировки, полигон. И когда рядом с тобой есть специалисты и ты можешь получить от них информацию. У ребят можно спросить совета. Например, у британца или американца могу расспросить о работе того или иного оружия, которое к нам попадает. В этом случае мы обращаемся к специалистам.

– Применяли ли эти новые знания и навыки на практике?

– Да, было. Например, два года назад я возглавлял роту крупнокалиберных пулеметов в своем подразделении и нужно было учиться, знать тактику их применения, интересовался у побратимов и затем пользовался этой информацией.

– А какие-то проблемные вопросы к структуре или организации у вас есть?

– Есть проблемные вопросы, но они скорее к Верховной Раде и правительству – легализация добровольцев, особенно добровольцев из Беларуси, в Украине. Пока ребята находятся на контракте, у них есть военный билет, вопросов к ним нет. Но после расторжения контракта, по разным причинам, после ранения или если человек длительное время на фронте, ему нужно восстановиться, взять паузу, после этого начинаются вопросы. И я знаю примеры, когда у ребят есть проблемы, дается срок для того, чтобы уехать из Украины, но есть ребята, которые с начала войны воюют, и, разумеется, у них просрочены беларуские паспорта. Они не могут попасть в Европу, не могут получить визы или они хотели бы остаться в Украине, помочь Украине, приносить пользу здесь, но они не могут этого сделать. Есть пример одного нашего ветерана, он сейчас с нами, воюет вместе с нами, он с 2014 года в Украине, с Майдана, но ему до сих пор не дали вид на жительство в Украине.

– Почему беларусы уезжают воевать в Украину?

– Это простой вопрос. Для нас всех победа Украины в войне с Россией, поражение России – это наша возможность вернуться домой и возможность изменить ситуацию в Беларуси. Кто-то думает, что война далеко, она до него не дойдет. Нет, это может произойти в любой момент, и нужно сделать все, чтобы этого не было. Сделать все – это вывести Беларусь из-под влияния России, из-под российской оккупации. Потому ребята здесь и воюют.

– Что вы бы хотели рассказать гражданам своей страны о войне в Украине?

– Пожалуй, я бы сказал, что нет ничего невозможного. Многие говорили еще в 2014 году: "Как Украина может тягаться с Россией"? А потом, после начала активной фазы в 2022 году: "За три дня все закончится парадом в Киеве". А потом оказалось, что Россия – это колосс на глиняных ногах. Да, Украина зависит от западного оружия, но это пример и Западу. И странам, граничащим с Россией, – Прибалтика, Польша, Скандинавия, и они это понимают, в отличие от тех стран, которые находятся дальше и думают так же, что до них это не дойдет. Это пример того, что когда у народа есть дух, воля – все держится.

– Как вы можете оценить врага?

– Врага никогда не нужно недооценивать. Это самое первое и самое главное заблуждение. Мы все видим волны мобилизации, качество этих мобилизованных воинов. Для нас минус, что их очень много, для России плюс – они их могут использовать как мясо, выполняя задачи не профессионализмом, а просто законом количества пехоты. Но все равно среди них есть достаточно подготовленные военные, мы все увидели на примере "Вагнера", когда вперед шли просто обычные зэки, "мясо", а профессионалы были на вторых-третьих линиях и корректировали эти "мясные" штурмы. Но для нас хорошо, что Россия совершила ошибку и в начале войны использовала наиболее подготовленные свои части, части специального назначения, ДШВ, обычную пехоту и большую часть из них уничтожили в первые дни войны. Однако, подчеркиваю, врага никогда не следует недооценивать.

– Что держит вас в напряжении при выполнении задач?

– Все держит в напряжении. Это – война. Это ответственность за жизнь ребят, за свою жизнь, за выполнение задания. Все начинается с процесса подготовки, и чем старт миссии ближе, тем больше напряженности. Но потом начинается работа и страх, даже не страх, а мешающие тебе эмоции, они отходят на второй план. Ты весь сконцентрирован на выполнении работы, и это помогает. Разные моменты напрягают, и жизнь ребят, и здоровье. Во время войны все напрягает.

– Адреналин еще ощущаете?

– Я долгое время занимался профессиональным спортом, где вопрос об адреналине так же встает перед стартами, перед гонками, в момент гонок. Это невозможно сравнить – спорт, где на кону стоит вопрос, ты выиграешь или нет олимпийскую медаль, и войну, где на кону стоит твоя жизнь и жизнь ребят. Это совершенно разные вещи, но природа адреналина, она похожа, поэтому я знал еще до войны, как это происходит. Когда ты выполняешь задание, ты можешь воспользоваться своим страхом. И он уйдет в плюс, он тебе поможет. Если ты с ним не справишься, он овладеет тобой, тогда все будет значительно хуже. Я бы не сказал, что я адреналинозависим. Мне уже достаточно лет, и мне адреналина уже достаточно. Поэтому нужно просто выполнять работу.

– Расскажите о моментах, запомнившихся вам за эти 2,5 года войны.

– Война – это ужас, это смерть. Но держаться помогает юмор, потому на жизнь нужно смотреть с улыбкой.

В память Паши, одного из первых наших командиров, погибшего в начале мая 2022 года. Мы работали вместе с "Омегой", и одна из групп называлась "Вальхалла", а Паша, как и многие сейчас, интересовался скандинавской мифологией. Так вот, он после задания спал, прибегает парень, будит его и говорит: "Паша, вставай, "Вальхалла" вызывает". Он просыпается и отвечает: "Еще рано". К сожалению, через некоторое время его не стало.

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