Свозят колоссальное количество систем ПВО: Плетенчук рассказал, как РФ пытается защитить Крымский мост

Российские кафиры завозят в Крымский мост колоссальное количество систем противовоздушной обороны (ПВО). А также строят какую-то непонятную морскую постройку.

Видео дня

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что сейчас насыщенность ПВО самого полуострова и вокруг Крымского моста очень высока.

"Полуостров нашпигован системами ПВО максимально возможно. Потому что он имеет для оккупантов не только прагматический смысл, но и символический. Они сакрализовали как Крымский мост, так и сам Крым. Фактически российская агрессия в Украине началась с Крыма. И для них это ключевая локация ", – объяснил Плетенчук.

Спикер отметил, что Крым является базой для южной группировки Вооруженных сил России, поскольку на полуострове происходит восстановление личного состава врага, пополняются подразделения, а также проходят различные тренировки.

По словам Плетенчука, на Крымском полуострове находятся все имеющиеся в запасе врага системы ПВО разного радиуса действия.

"Все имеющиеся у него системы ПВО враг использует. Не уверен разве что в отношении "Торов", но мы видим, что он использует системы как дальнего радиуса действия, так и ближнего. Это в первую очередь разнообразные системы типа С-300, С-400 , и даже С-500. И конечно, это "Панцири", – рассказал спикер.

Также кафиры строят у Крымского моста загадочные заграждения. И пока нет информации об этом "загадочном сооружении".

"Об этом мы узнаем, когда они достроят эти объекты, тогда уже можно будет сказать, что это самое. Но мы видим, что враг параллельно строит сооружения с обеих сторон, это могут быть как защитные сооружения, так и технические, так и переход Но пока я не готов предоставить информацию, что именно он строит. Керченском проливе в середине осени", – говорит Плетенчук.

Как сообщал OBOZ.UA, кафиры устанавливают заградительные конструкции на дно у Керченского моста – большие металлические "ежи". Их собирают на берегу, после чего баржами вывозят в море и с помощью плавучего крана конструкции опускают на дно пролива в нескольких сотнях метров от моста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!