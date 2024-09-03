Оккупанты устанавливают заградительные конструкции на дно у Керченского моста: в сети раскрыли подробности. Фото

Российские оккупанты вовсю пытаются защитить от украинских атак Керченский мост. С этой целью на моря вблизи конструкции устанавливают заграждения – большие металлические "ежи".

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Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что их собирают на берегу, после чего вывозят баржами в море. Далее с помощью плавучего крана конструкции опускают на дно пролива в отдалении в нескольких сотнях метров от моста.

Кроме того, на канале показали, что вдоль Керченского моста установлены ряды обычных боновых заграждений и заборов из барж.

Напомним, ранее оккупанты перебросили на Крымский мост самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1". На спутниковых фото он фиксируется не менее месяца. Эта система предназначена для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в частности, комплексов ПВО большой дальности от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР сообщили, что украинские военные имеют план деоккупации Крыма и ликвидации незаконно построенного россиянами Керченского моста. Хотелось бы "посмотреть на часы и сказать, что мосту минут 15 еще осталось стоять – но реальность сложнее".

– Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на судьбу незаконно построенного Россией Крымского моста во временно оккупированном Крыму. Он заверил, что Главное управление разведки "умеет удивить информационное пространство".