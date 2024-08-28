Российские оккупанты в стремлении защитить Крымский мост от украинских ударов перебросили туда самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1". На спутниковых фото он фиксируется не менее месяца.

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Об этом 28 августа сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Также была опубликована серия спутниковых фото Керченского моста, на которых виден российский "Панцирь".

"Прямо на Керченском мосту Россия разметила ЗПРК "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" установила, что на спутниковых фото он фиксируется не менее месяца.

В Telegram-канале отметили, что располагают и реальными фото ЗРК на Крымском мосту.

Напомним, "Панцирь-С1/СМ" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования.

Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Также "Панцирь" призван обеспечивать защиту от наземных и надводных угроз.

В 2015 году в РФ был принят на вооружение новый комплекс "Панцирь-С2" с улучшенными характеристиками.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее минобороны Великобритании заявило, что атаки Украины на оборонные сооружения в оккупированном Крыму ослабляют способность РФ защищать воздушное пространство захваченного полуострова. Эксперты считают, что конфликт все больше превращается в войну ПВО.

А в Business Insider отметили, что РФ сталкивается с новыми вызовами для ее ПВО. Украина своими ударами по объектам страны-агрессора заставляет Москву пересмотреть размещение своих ЗРК

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