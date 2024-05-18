Оккупанты столкнулись с дилеммой: разведка Британии оценила последствия украинских ударов по Крыму

Россия уже в четвертый раз за месяц понесла потери в своей ПВО, размещенной на территории оккупированного украинского Крыма. В результате страна-агрессор теряет способность контролировать воздушное пространство вокруг полуострова; вероятно, ей придется рассредоточить авиасредства, получив проблемы с техническим обслуживанием авиапарков, либо рискнуть потерять больше самолетов.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 18 мая. В ведомстве указали, что 14 мая военные Украины атаковали российские военные объекты на оккупированной территории Крыма.

По предварительным данным, на аэродроме "Бельбек" в Севастополе были уничтожены элементы ракетной батареи ПВО С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО Sа-21), включая радар 92Н6Е (Grave stone) и пусковые установки.

Кроме того, сообщалось, что на земле были уничтожены как минимум два самолета МиГ-31БМ (Fоxhounde C).

За последний месяц российские ПВО в Крыму понесли потери уже в четвертый раз, отметили в британской разведке и напомнили, что 12 мая ВСУ успешно атаковали базу ПВО на горе Ай-Петри, а 16 апреля и 29 апреля – военный аэродром Джанкоя.

"Совокупный эффект этих ударов привел к общему снижению способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма; одновременно демонстрируя способность Украины влиять на операции ПВО России", – заявили в разведке Британии.

В ведомстве отмечают: вероятно, это приведет к тому, что РФ придется рассредоточить авиационные средства или рискнуть потерять больше самолетов, одновременно перемещая средства ПВО из других мест.

"Сокращение зоны действия самолетов A-50У (Mainstay) и их рассредоточение с крымских аэродромов, вероятно, приведет к увеличению часов полета и количества вылетов патрулей истребительной авиации для заполнения пробелов в зоне покрытия, что приведет к увеличению проблем с техническим обслуживанием их авиапарков", – считают в британской разведке.