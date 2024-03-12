Разведка Британии оценила последствия удара по российскому самолету А-50 в Таганроге

Украинские войска способны доставать до стратегически важных объектов на территории России, как в воздухе, так и на земле, даже если они считаются защищенными. Это показала атака на военный аэродром с самолетами А-50 9 марта, в результате которой, вероятно, поврежден ДРЛО А-50.

Последствия удара оценила британская разведка в сводке, опубликованной в соцсети Х Министерства обороны Великобритании. Там отметили, что потеря россиянами А-50У, вероятнее всего, значительно усугубит ситуационную осведомленность.

"На фотографиях повреждений, вызванных распространившейся в интернете атакой, видно повреждение двух крупных зданий, связанных с парком А-50У, которые, скорее всего, использовались для укрытия самолетов во время периодов глубокого технического обслуживания", – отметили в строительстве.

"За две недели после потери второго самолета флот А-50У, вероятнее всего, по-прежнему не сможет совершать полеты для поддержки операций в Украине", – считают разведчики.

Там также проинформировали, что подвергшийся атаке завод в Таганроге используется для производства, модернизации, технического обслуживания и ремонта самолетов ВВС РФ. Более того, он обслуживает стратегические бомбардировщики большой дальности, транспортные самолеты и является испытательным центром для следующего поколения самолетов А-100.

По мнению британской разведки, постоянное присутствие активных средств противовоздушной обороны, расположенных вокруг аэродрома, свидетельствует о его важности.

Напомним, 9 марта над аэродромом в Таганроге раздалось более 20 взрывов. Беспилотники залетали в город якобы из Азовского моря.

По данным мониторинговых каналов, атака действительно была нацелена на ДРЛВ А-50 в Таганроге, однако БПЛА не долетел 950 метров до цели. В то же время народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что Таганрогский авиазавод и самолет А-50, находившийся там на модернизации, были уничтожены ударами ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 февраля украинские военные сбили над Азовским морем уже второй российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый борт упал в Краснодарском крае РФ. Это была общая операция ГУР и Воздушных сил.

– Британская разведка сообщила, что после потери второго самолета ДРЛВ и управления A-50 Россия предположительно остановила их полеты. Это будет продолжаться до тех пор, пока внутренние расследования террористов не выявят причины, приведшей к неэффективности защиты этих самолетов.