Разведка Британии оценила, как повлияет потеря Россией уже второго самолета А-50 на возможности ее воздушных сил

В последние два месяца благодаря успешным действиям украинских военных государство-террорист Россия потеряла уже два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Это вынудило российское руководство рассмотреть более безопасные районы для полетов этих бортов.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в соцсети Х (exTwitter) Министерства обороны Великобритании. Там отметили, что последний успех Украины, 23 февраля 2024 года, продемонстрировал постоянную неспособность России оградить высокостоящие воздушные средства.

"Это ставит под вопрос эффективность российских авиационных планировщиков", – считают британские разведчики.

В то же время, они добавили, что российские ВВС смогут компенсировать потерю А-50, поскольку у них осталось еще семь исправных самолетов.

Напомним, вечером 23 февраля украинские силы сбили над Азовским морем российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый борт упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и воздушных сил.

В ПС ВСУ считают, что потеря Россией самолета А-50 изрядно поможет нашему государству. В частности, у россиян уменьшились возможности для проведения радиолокационной разведки на территории Украины. Кроме того, врагу будет сложнее выявлять воздушные цели и украинские РЛС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в России сейчас функционируют только шесть самолетов ДРЛО А-50. Он отметил, что в случае, если будет ликвидирован еще один подобный самолет, враг не сможет проводить круглосуточное дежурство.

– Среди ликвидированных членов экипажа на борту А-50 было три оккупанта в звании майора. Кроме того, захватчики заметили приближение ракеты и пытались сбить ее с помощью ПВО.

– 14 февраля Силы обороны Украины также сбили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был тогда уничтожен, а Ил-22 – поврежден.