На борту находились три майора: всплыли новые данные о сбитии российского А-50 и потерях врага

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что вместе с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 были уничтожены все члены экипажа. При этом в сети заявили, что среди ликвидированных были три оккупанта в звании майора.

Также стало известно, что захватчики заметили приближение ракеты и пытались сбить ее с помощью ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

По предварительным данным, самолет А-50 был сбит с помощью ракеты ЗРК С-200. Во время полета ДРЛО сопровождал истребитель Су-35. Оба борта были предупреждены о приближении ракеты в их сторону.

В это же время расчет ПВО, который располагается возле города Таганрог Ростовской области пытался уничтожит цель. Оккупанты якобы успешно поразили С-200, и угроза для ДРЛО А-50 была ликвидирована. Однако вторая ракета ПВО из Таганрога якобы попала в самолет и уничтожила его. В сети заявили, что у оккупантов произошел сбой в системе "свой-чужой" и ДРЛО А-50 стал целью для российской ракеты ПВО.

Также были обнародованные данные некоторых уничтоженных оккупантов:

Боровиков Валерий, майор, командир;

Рулюк Александр, майор, штурман;

Чанцев Михаил, майор;

Васильев Сергей, капитан;

Провалов Александр, старший лейтенант;

Хрулёв Дмитрий, прапорщик.

При этом в РФ пожаловались, что потеряли не только ценный самолет, но и квалифицированных специалистов, которые были на его борту. Кроме того, в сети предположили, что экипаж нового А-50, которых направят на замену ликвидированным, будет бояться не только украинских, но и российских ракет.

Напомним, ценный для врага борт мог быть уничтожен с помощью зенитного ракетного комплекса С-200. Максимальная дальность поражения ЗРК С-200 составляет 300 км.

А-50 и А-50У применяются оккупантами для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Самолеты ДРЛВ А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Ранее считалось, что эти самолеты невозможно сбить. Однако Силы обороны впервые разрушили этот стереотип 14 января, когда поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 тогда был сбит, а Ил-22 – поврежден.