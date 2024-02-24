В ГУР рассказали, с чего был сбит российский самолет А-50

Вечером 23 февраля в Краснодарском крае РФ был уничтожен самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Ценный для врага борт мог быть уничтожен с помощью зенитного ракетного комплекса С-200.

Максимальная дальность поражения ЗРК С-200 составляет 300 км. О том, чем был уничтожен российский А-50, OBOZ.UA рассказали собственные источники.

Вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Это советский ЗРК, который прошел ряд существенных изменений и модернизаций.

После модернизации ЗРК С-200 получил дальность поражения 300 км и стал одним из самых дальнобойных средств противовоздушной обороны. По замыслу советских инженеров, именно комплексы С-200 должны были сбивать американские стратегические бомбардировщики – носители ядерного оружия, при этом другие цели – менее заметные и низколетящие – сбивать было уже труднее.

К слову, на борту сбитого самолета А-50 могли находиться 15 российских оккупантов. Согласно данным из открытых источников, экипаж этого самолета состоит из 5 членов экипажа летного состава и 10 операторов расчета радиолокационного дозора.

Напомним, вечером 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил. Перед началом полномасштабного вторжения у России было всего девять таких самолетов: три А-50 и шесть А-50У.

Самолеты А-50 и А-50У применяются оккупантами для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Самолеты ДРЛВ А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Считалось, что эти самолеты невозможно сбить. Однако Силы обороны впервые разрушили этот стереотип 14 января, когда поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 тогда был сбит, а Ил-22 – поврежден.