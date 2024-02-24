Погиб весь экипаж: в ГУР раскрыли потери России в результате сбития А-50, ФСБ взялось за 'зачистку'

Во время уничтожения самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в Краснодарском крае РФ погиб весь экипаж. По предварительным данным, враг потерял 10 человек.

На данный момент должности уничтоженных захватчиков уточняются. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В районе места падения сбитого самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 уже найдены тела членов экипажа. Стоит отметить, что кроме членов экипажа летного состава на борту А-50 могли находиться операторы расчета радиолокационного дозора.

Также OBOZ.UA собственные источники рассказали, что после уничтожения самолета А-50 в Краснодарском крае ФСБ РФ начала проводить расследование. Более того, уже известно, что спецслужбы страны-агрессора активно проводят "зачистки" в командовании оккупационной армии.

В свою очередь в командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что теперь исправные самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 страна-агрессор может посчитать на пальцах одной руки.

Напомним, ценный для врага борт мог быть уничтожен с помощью зенитного ракетного комплекса С-200. Максимальная дальность поражения ЗРК С-200 составляет 300 км.

А-50 и А-50У применяются оккупантами для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Самолеты ДРЛВ А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Ранее считалось, что эти самолеты невозможно сбить. Однако Силы обороны впервые разрушили этот стереотип 14 января, когда поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 тогда был сбит, а Ил-22 – поврежден.