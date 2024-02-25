Спецоперация по уничтожению А-50: Буданов вскрыл детали и сказал, сколько самолетов осталось в РФ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что в России сейчас функционируют лишь шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Он отметил, что в случае, если будет ликвидирован еще один такой самолет, враг не сможет проводить круглосуточное дежурство.

Такое мнение он высказал перед выступлением на форуме "Украина. Год 2024". Отметим, что 23 февраля российский самолет А-50 был сбит украинскими бойцами над Азовским морем.

"Еще осталось 6 самолетов. Это две полных смены. Еще один А-50 "упадет", и круглосуточное дежурство придется прекращать", – сказал он.

Отвечая на вопрос о расходах на разведывательное вооружение, Буданов подчеркнул, что в их ведомстве существуют собственные инженерные решения и средства.

Ранее сообщалось, что потеря Россией самолета А-50 изрядно поможет нашему государству. В частности, у россиян уменьшились возможности для проведения радиолокационной разведки на территории Украины. Кроме того, врагу будет также сложнее выявлять воздушные цели и украинские РЛС.

Напомним, вечером 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и воздушных сил.

ДРЛВ А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Утром 24 февраля стало известно, что в районе падения А-50 в Краснодарском крае обнаружены тела членов экипажа.