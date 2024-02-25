Игнат объяснил, уменьшит ли уничтожение российского А-50 количество ракетных обстрелов

Уничтожение уже второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не заставит армию государства-агрессора снизить количество ракетных атак по Украине. Однако эта серьезная для России потеря все-таки поможет нашему государству.

В частности, у россиян уменьшились возможности проведения радиолокационной разведки на территории Украины, сложнее врагу будет также выявлять воздушные цели и украинские РЛС. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Такие серьезные потери, уверен представитель Воздушных сил, как уничтоженный 23 февраля самолет ДРЛВ А-50, существенно снижают возможности врага. В этом конкретном случае сужена способность захватчиков проводить радиолокационную разведку.

"Возможность российской авиации уменьшается с тем, что уничтожается специальная техника, уничтожается летный состав. Соответственно, весь экипаж погиб. Поэтому только таким образом можно понемногу уничтожать врага теми средствами, которые у нас есть", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул: потеря А-50 не помешает России продолжать бить по Украине ракетами. Поэтому мнение о том, что захватчики будут пускать меньше ракет, наращивая пуски дронов-камикадзе, ошибочно.

"К сожалению, у нас ограниченный ресурс сегодня в средствах противовоздушной обороны дальнего радиуса действия. Об этом тоже всегда все говорят. Поэтому способности их уменьшаются, но враг имеет такие самолеты, враг может планировать и дальше удары", – сказал Игнат.

По его словам, определенные коррективы в привычные для россиян действия им внести все же придется. В частности, оккупанты вряд ли будут применять оставшиеся у них А-50 так же, как делали это раньше. Следовательно, каждая такая потеря врага очень помогает Украине.

"Конечно, будут учитывать произошедшее, не будут ближе подлетать тем самым А-50. Вы видите, что чем больше их уничтожаем, тем на большем отдалении действует тот же самолет дальнего радиолокационного обнаружения. О чем это говорит? Это уменьшает их способности в проведении радиолокационной разведки на территории Украины, выявление воздушных целей на территории нашего государства в воздушном пространстве, а также обнаружение наших радиолокационных систем. Поэтому, конечно, такие убытки, такие уничтожения российской техники помогут нам очень серьезно. И снизят возможности врага", – добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, вечером 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.

Перед началом полномасштабного вторжения у России было всего девять таких самолетов: три А-50 и шесть А-50У.

Самолеты А-50 и А-50У применяются оккупантами для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

ДРЛВ А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Считалось, что эти самолеты невозможно сбить. Однако Силы обороны впервые разрушили этот стереотип 14 января, когда поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 тогда был сбит, а Ил-22 – поврежден.

Во второй раз миф о неуязвимости российского А-50 был опровергнут 23 февраля.

Утром 24 февраля стало известно, что в районе падения А-50 в Краснодарском крае обнаружены тела членов экипажа.