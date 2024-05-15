МиГ, три Су-шки, С-400 и не только: стали известны потери оккупантов в результате удара по аэродрому 'Бельбек' в Севастополе

В ночь на 15 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома "Бельбек" под Севастополем. По вражескому аэропорту был нанесен ракетный удар, который дал хороший результат – оккупанты потеряли зенитно-ракетные комплексы, радар, горючее, самолеты и личный состав.

Об этом сообщил автор Telegram-канала "Досье шпиона". По его данным, аэродром был атакован 10 баллистическими ракетами ATACMS.

"Стоит отметить, что команда об обнаружении целей была подана за две минуты до непосредственного удара", – говорится в сообщении.

Несмотря на заявления оккупантов, что российская ПВО якобы сбивала все ракеты, "Атакамсы" достигли своей цели и нанесли значительные потери врагу.

Так, был уничтожен состав горюче-смазочных материалов аэродрома, две ПУ ЗРК С-400, радар "92Н6Е". А также повреждены четыре вражеских самолета: один МиГ-31 и три МиГ-27.

Кроме этого, ликвидировано 7 оккупантов из подразделений 27-й смешанной авиационной дивизии (в/ч 46434, Севастополь) и 31-й дивизии ПВО (в/ч 03121, Севастополь). Еще 12 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 15 мая в оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. Беспокойно было в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Евпатории, на полуострове объявляли ракетную опасность.