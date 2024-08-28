Кремль стоит перед выбором: Россия вынуждена пересмотреть свою стратегию ПВО из-за украинских атак – Business Insider

Россия сталкивается с новыми вызовами для ее противовоздушной обороны. Кремлю придется решать, какие территории защищать прежде всего, – Украина, активизировав свои удары по объектам на территории страны-агрессора, заставляет Москву пересмотреть размещение средств ПВО.

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Об этом говорится в статье американского издания Business Insider. Во время вторжения России в Украину обе стороны активно использовали ПВО для защиты от атак БПЛА и ракет.

Однако успешные удары Украины и ее тактика привели к тому, что РФ теперь приходится решать, где размещать свои средства ПВО, что создает новые возможности для атак по менее защищенным районам.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что в России недостаточно средств ПВО для защиты всех необходимых объектов даже в вероятно безопасных районах.

Аналитик по России из ISW Джордж Баррос говорит, что российская оборона сосредоточена на защите наиболее угрожающих районов, оставляя другие территории незащищенными.

Украина продолжает наносить удары по объектам РФ, увеличивая давление на ее командование.

Западные союзники разрешили Украине использовать свое оружие для атак по некоторым военным объектам в РФ, что ранее было ограничено целями на оккупированной территории Украины, говорится в статье.

Кроме того, Украина активизировала использование дронов, нанося удары по аэродромам и нефтяным объектам в глубине РФ.

Эксперты отмечают, что Украина придерживается стратегии, направленной на ослабление российской ПВО, заставляя российские военно-воздушные силы РФ либо покидать базы у границ Украины, либо сосредотачивать там значительные силы ПВО.

Эскалация ударов создает напряженность для российских ПВО, особенно в таких регионах, как оккупированный Крым, отмечает издание.

В частности, Украина целенаправленно атакует ПВО в Крыму, что оказывает давление на российские силы.

Минобороны Великобритании заявило, что атаки Украины на оборонные сооружения в Крыму ослабляют способность России защищать воздушное пространство захваченного полуострова.

Эксперты считают, что нынешний конфликт все больше превращается в войну ПВО, в которой, несмотря на давление, РФ пока сохраняет преимущество.

Однако Украина продолжает стремиться к равным условиям, добиваясь разрешения использования оружия дальнего радиуса действия для ударов по целям в глубине России, пишет Business Insider.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 28 августа на Рязанской ГРЭС в Новомичуринске, РФ, псле взрыва вспыхнул мощный пожар.

А ночью в Ростовской области РФ пожаловались на атаку БПЛА, там вспыхнула очередная нефтебаза, которая принадлежит "Росрезерву". Позже источники OBOZ.UA сообщили, что атака стала результатом совместной операции ГУР и Сил спецопераций ВСУ.

В Воронежской области тогда же был атакован склад БК. Губернатор региона заявил о "падении обломков", "возгорании вблизи взрывоопасных объектов" и эвакуации населения.

Днем в среду на атаку БПЛА пожаловались и в Кировской области: под ударом оказалась емкость для нефтепродуктов.

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