ГУР и ССО поразили нефтебазу в Ростовской области: пожар там продолжается. Видео

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций ВСУ в ночь на 28 августа поразили еще одну нефтебазу в Ростовской области РФ. Речь идет о стратегическом объекте Росрезерва в районе Каменска-Шахтинского.

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На базе продолжается мощный пожар, точные последствия поражения уточняются. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в разведке.

По данным источника, сегодня ночью ГУР и ССО с помощью ударных БПЛА украинского производства нанесли результативные удары по нефтебазе ФГКУ "Атлас" управления федерального агентства государственных резервов РФ в районе населенного пункта Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ.

Этот объект является частью российского ВПК и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.

Очевидцы говорят, что на резервуарах базы продолжается мощный пожар. Точные последствия поражения уточняются.

Тем временем российские пропагандисты отмечают, что на территорию базы ночью упали по меньшей мере два беспилотника.

"Начался пожар, который не могут потушить до сих пор. Горят несколько резервуаров", – сокрушается один из популярных российских пабликов, публикуя видео полыхающей базы.

Кадры выглядят обнадеживающе: "Атлас" имеет все шансы гореть так же ярко и долго, как хранилище еще одного объекта Росрезерва – комбината "Кавказ" в районе города Пролетарск.

Источник OBOZ.UA также отметил, что ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ. Российские СМИ, в частности, в августе 2020 года сообщали о совместных учениях минобороны" "Кавказ-2020". В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа – автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 28 августа Ростовскую область РФ атаковали БПЛА. В результате удара вспыхнула очередная нефтебаза. Как и горевшая более недели база в Пролетарске она принадлежит Росрезерву.

А в Воронежской области в это время дронами атакован склад БК. Губернатор региона сообщил о "падении обломков" и "возгорании вблизи взрывоопасных объектов", опроверг детонацию и уточнил, что население рядом с местом прилета эвакуировали.