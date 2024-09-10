'Противник стягивает все имеющиеся средства ПВО': Заблоцкий объяснил ситуацию с Керченским мостом и озвучил, что нужно для деоккупации Крыма

Российская оккупационная армия пытается защитить от уничтожения Керченский мост, связывающий аннексированный Крым и территорию РФ. Для этого враг стягивает все имеющиеся средства противовоздушной обороны.

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Захватчики на украинском полуострове и оккупированной части Запорожской области сильно зависят от Керченского моста, так как поставляют через него горючее и боеприпасы. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

По его словам, автомобильная составляющая Керченского моста продолжает функционировать. При этом после уничтожения паромной переправы мост остается единственным путем поставок для оккупантов в Крыму и в Запорожской области.

"Противник стягивает туда все имеющиеся средства ПВО. Фактически другого выхода у них нет, потому что после уничтожения паромов и – главное – блокирования подходов к паромной переправе из-за того, что в проливе затонул железнодорожный паром "Кавказ", они не могут поставить туда новый паром. Поднимать затонувший паром – это целое дело, это не так просто и не так быстро", – сказал эксперт

Заблоцкий подчеркнул, что российские войска построили железную дорогу из Ростова в оккупированный Мариуполь. Однако этот логистический пути не доходит в Крым. Поэтому Керченский мост остается стратегически важным объектом для врага, который пока еще позволяет ему обеспечивать поставки топлива и боеприпасов.

Военный эксперт объяснил, что для деоккупации Крыма Украине нужны войска и авиация, которой пока недостаточно. Заблоцкий заявил, что не видит на сегодняшний день резервов, которые могли бы наносить удары в глубину полуострова.

"Я не вижу таких резервов, которые могли бы быть там вовлечены. Хотя, возможно, это был бы сюрприз, если бы оказалось, что у нас есть такие войска, а информацию об этом не обнародовали, чтобы создать фактор неожиданности. Так же, как это было на Курщине", – отметил Заблоцкий.

Напомним, незаконно построенный россиянами Керченский мост во временно захваченном страной-агрессором Крыму нуждается в экстренном ремонте. В результате атак Сил обороны Украины конструкция получила значительные повреждения.

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские оккупанты завозят в Крым колоссальное количество систем противовоздушной обороны разного радиуса действия. Также войска РФ строят у Крымского моста загадочные заграждения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР сообщили, что украинские военные имеют план деоккупации Крыма и ликвидации незаконно построенного россиянами Керченского моста. Андрей Юсов отметил, что хотелось бы "посмотреть на часы и сказать, что мосту минут 15 еще осталось стоять – но реальность сложнее".

– Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на судьбу незаконно построенного Россией Крымского моста во временно оккупированном Крыму. Он заверил, что Главное управление разведки "умеет удивить информационное пространство".