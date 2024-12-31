'По мне попали, пуск был с воды': ГУР обнародовало перехват пилота вертолета Ми-8, подбитого ракетой из морского дрона Magura V5

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило радиоперехват российского пилота вертолета Ми-8, который ночью 31 декабря был атакован ракетами из надводного дрона Magura V5. Оккупант панически рассказывал, что пуск был совершен с воды.

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Соответствующее аудио утром 31 декабря обнародовала пресс-служба ГУР. Напомним, что в море у побережья Крыма в ночь на вторник воины-разведчики впервые в мире уничтожили вертолет ударом из морского дрона.

В добытом ГУРовцами перехвате слышно пилота подбитого вертолета, который остался на лету (другой Ми-8 упал в Черное море).

Оккупант сначала решил, что его борт не выдержит атаки. Он панически кричал: "482, падаю! 482, падаю! 482, беру курс на Кимбу, следите за мной, я подбит!".

Позже он сказал (уже более спокойно), что продолжает полет. "Был хлопок – по мне попали... Пуск был с воды. После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел куда она пошла, а первая прям, бл**ь, в меня пошла. Взорвалась где-то рядом. По вертолету почувствовал, кое-какие системы отказали", – сообщил российский военнослужащий.

Добавим: в ГУР МО уточнили, что бой спецподразделения Group 13 с противником прошел в Черном море в районе мыса Тарханкут.

В результате ударов ракетами Р-73 SeeDragon уничтожен один Ми-8 (он упал в море), еще один вертолет был подбит, но сумел добраться до аэродрома базирования.

Эффектное видео операции:

Как писал OBOZ.UA, ранее в Службе безопасности Украины продемонстрировали эксклюзивные кадры спецоперации морских дронов Sea Baby в Керченской бухте. "Морские малыши" СБУ сошлись в бою с вертолетами, самолетами и патрульными катерами ВС РФ.

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