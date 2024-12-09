Видео дня
Дроны работали по российским вертолетам и самолетам: в СБУ показали эксклюзивные кадры спецоперации Sea Baby в Керченской бухте. Видео
В Службе безопасности Украины продемонстрировали эксклюзивные кадры спецоперации морских дронов Sea Baby в Керченской бухте, что в Керченском проливе Азовского моря. Тогда украинские "Морские малыши" сошлись в бою с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами.
Операция состоялась в ночь с 5 на 6 декабря. Видео было опубликовано в официальных соцсетях СБУ.
Новость дополняется.