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Дроны работали по российским вертолетам и самолетам: в СБУ показали эксклюзивные кадры спецоперации Sea Baby в Керченской бухте. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
2,0 т.
Дроны работали по российским вертолетам и самолетам: в СБУ показали эксклюзивные кадры спецоперации Sea Baby в Керченской бухте. Видео

В Службе безопасности Украины продемонстрировали эксклюзивные кадры спецоперации морских дронов Sea Baby в Керченской бухте, что в Керченском проливе Азовского моря. Тогда украинские "Морские малыши" сошлись в бою с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами.

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Операция состоялась в ночь с 5 на 6 декабря. Видео было опубликовано в официальных соцсетях СБУ.

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