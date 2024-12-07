Морские дроны атаковали газовые платформы на территории Крыма: уничтожены системы наблюдения противника. Видео

В Черном море украинские надводные дроны поразили вражеские системы наблюдения. Они были размещены у побережья временно оккупированного Крыма на захваченных россиянам газовых платформах.

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Точные удары совершили морские беспилотники подразделения ВМС Вооруженных сил Украины. Пресс-служба военных поделилась соответствующим видео утром в субботу, 7 декабря, на странице в Facebook.

Вице-адмирал Алексей Неежпапа, командующий Военно-морских сил ВС Украины, указал, что это не последняя их атака по агрессору.

"Охота на врага в Черном море продолжается. Оккупанты не останутся на нашей территории – достанем их повсюду", – заявил Неежпапа.

На эффектном видеоролике видно, что цели атаковали несколько наших морских БПЛА. В результате на платформах произошли серьезные взрывы и пожары.

Напомним: РФ захватила эти платформы в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения РЛС.

Как сообщал OBOZ.UA:

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