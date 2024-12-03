'Крым – это Украина': на оккупированном полуострове провели смелую акцию и показали фото

Активисты движения сопротивления продолжают напоминать российским оккупантам, что их пребывание в Крыму – временное явление. Несмотря на все угрозы, партизаны проводят на оккупированном полуострове смелые патриотические акции.

Видео дня

Украинцы поделились фотографиями из Симферополя, Севастополя, Ялты, Евпатории и Джанкоя. Об этом в Telegram сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка".

Активисты разместили символы украинского сопротивления возле памятника Тарасу Шевченко в Ялте, на горе Демерджи над Алуштой и в спальных кварталах пяти крымских городов. Таким образом украинцы напомнили, что сопротивление на временно оккупированных территориях продолжается, а местные жители ждут освобождения из-под российского гнета.

"Активисты движения "Желтая лента" продолжают борьбу за свободу и справедливость. Несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкивается украинский народ, сопротивление растет ежедневно", – заявили активисты.

Напомним, россияне превратили детский лагерь "Артек" во временно захваченном Крыму в пропагандистский "волонтерский" центр. В некогда образцовом лагере отдыха дети вынуждены плести маскировочные сетки и собирать дроны для военных РФ, совершающих преступления против украинского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, в России устроили истерику из-за поддержки турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом повстанческих сил в Сирии. Россияне жалуются, что после Сирии под ударом Турции может оказаться оккупированный Крым. При этом россияне угрожают Турции "достойным ответом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!