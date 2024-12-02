Пропаганда войны и работа детей нав армию: во что оккупанты превратили лагерь 'Артек' в Крыму

Россияне превратили детский лагерь "Артек" во временно захваченном Крыму в пропагандистский "волонтерский" центр. В некогда образцовом лагере отдыха дети вынуждены плести маскировочные сетки и собирать дроны для военных РФ, совершающих преступления против украинского народа.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Недавно детей заставили собирать оливки для российской оккупационной армии.

"Сбор беспилотников для так называемых героев "сво", маскировочные сетки, окопные свечи, средства на медикаменты – именно так сейчас "отдыхают" дети в "Артеке" в аннексированном Крыму. А еще на днях пришлось артековцам собрать 223 килограмма оливок, которые отправили военным армии врага", – говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что кремлевские прихвостни создали в "Артеке" целое производство помощи для армии России. Дети должны "отработать" обязательные трудовые часы – не менее шести часов в неделю.

"Практика привлечения населения к поддержке армии Путина очень распространена на временно оккупированных территориях Украины. Главная цель – искривить правду о целях вторжения России в Украину и воспитания лояльности у молодого поколения к оккупантам. К примеру, россияне провели уроки "межнациональной дружбы", на которых дети рисовали листовки в поддержку Северной Кореи", – рассказали в заведении.

Как писал OBOZ.UA, партизанское движение "Атеш" ранее сообщило, что в процессе разведки в Евпаторийском районе Крыма обнаружило опрокидывание оккупантами техники и систем ПВО в район Керчи. Таким образом захваты пытаются усилить защиту Керченского моста.

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