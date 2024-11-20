Перебрасывают дополнительную технику: в 'Атеш' рассказали, как оккупанты пытаются спасти Крымский мост от ударов ВСУ

Партизанское движение "Атеш" сообщило, что в ходе разведки в Евпаторийском районе оккупированного Крыма выявило перебрасывание российскими военными техники и систем противовоздушной обороны в район Керчи. Таким образом оккупанты пытаются усилить защиту Керченского моста.

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Об этом партизаны "Атеш" сообщили в своем Telegram-канале 20 ноября. В результате таких действий оккупантов авиаремонтный завод и прилегающий аэродром остались почти без техники и охраны.

По данным агентов движения, на заводе остались только фюзеляжи самолетов и старая зенитная установка "ЗУ-23-2", вероятно, для противодействия беспилотникам.

"Раньше на этой территории оккупанты размещали армейскую авиацию, которую позже, после успешных ударов Сил обороны Украины, рассредоточили по другим военным аэродромам. Мы активно способствовали этим ударам, передавая оперативную информацию", – отметили партизаны.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Севастополя россияне строят новые оборонительные сооружения, чтобы оградить бухты и корабли от украинских безэкипажных катеров-камикадзе. Это указывает на желание оккупантов вернуть свои корабли в порт.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные силы усиливают контроль над железной дорогой в Крыму. Так они пытаются предотвратить диверсии в Евпатории. Отмечается, что значительно увеличилась численность военнослужащих, несущих дежурство на этих объектах.

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