Оккупанты усиливают контроль за железной дорогой в Крыму: в 'Атеше' раскрыли подробности. Фото

Российские оккупационные силы усиливают контроль над железной дорогой в Крыму. Таким образом они пытаются предотвратить диверсии в Евпатории.

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Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ". В ходе наблюдения за укреплениями в Евпатории агенты движения подтвердили, что оккупанты продолжают укреплять фортификации для противодействия возможным диверсионным действиям.

"Кроме того, значительно увеличилась численность военнослужащих, несущих дежурство на этих объектах", – добавляют партизаны.

В "АТЕШ" отмечают, что российские силы активно принимают контрдиверсионные меры в ответ на многочисленные события и подпали на железной дороге в Крыму, которые, в частности, организовали агенты движения. Партизаны подчеркнули, что всегда опережают оккупантов на несколько шагов и будут продолжать блокировать работу железнодорожных путей всеми доступными методами.

"Каждое действие оккупантов нам известно, их дальнейшие планы нам понятны благодаря нашим людям внутри системы. Мы всегда на три шага впереди и продолжим блокировать работу железнодорожных ветвей всеми доступными способами. В ближайшее время — ждите горячих новостей", – анонсировали агенты движения.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ возле незаконного Крымского моста ведет строительство параллельной переправы, а также оборонительных сооружений. Российские оккупанты стремятся оградить "сакральный" мост диктатора Владимира Путина от ударов морских и других дронов, а также ракет.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявил, что уже разработан план уничтожения Керченского моста и возвращение Крыма. После этого оккупанты принялись усиливать меры по предотвращению атак как с воздуха, так и с моря.

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