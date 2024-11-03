Путин начал строить параллельный Крымский мост и оборонительные сооружения: фото

Страна-агрессор РФ возле незаконного Крымского моста ведет строительство параллельной переправы, а также оборонительных сооружений. Российские оккупанты стремятся защитить "сакральный" мост диктатора Владимира Путина от ударов морских и других дронов, а также ракет.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на данные спутниковой съемки. Опубликованные кадры зафиксировали процесс строительства оборонительных сооружений у Керченского моста.

Вдоль северо-западной части моста со стороны Крыма видно строительство параллельного моста, а также оборонительных сооружений.

В юго-восточной части Керченского моста у Таманского полуострова также идет строительство.

"Россияне стремятся защитить мост от ударов морских дронов, БПЛА и ракет", – пишет "Крымский ветер".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее выяснилось, что заграждения, которыми РФ пытается оградить Крымский мост от морских дронов, плавают в водах у берегов Керчи, их фрагменты заметили в районе городской набережной.

Напомним также, спутниковые фото показали существенное увеличение количества барж вблизи Крымского моста. РФ установила новые заграждения и два ЗРК "Панцирь" рядом со сооружением.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявил, что уже разработан план уничтожения Керченского моста и возвращения Крыма. После этого оккупанты принялись усиливать меры по предотвращению атак как с воздуха, так и с моря.

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