Прибыло к берегу: заграждения, которыми РФ пытается спасти Керченский мост, плавают в районе набережной в Керчи. Фото

Боновые заграждения, которыми Россия пытается оградить Керченский мост от атак морских дронов ВСУ, плавают в водах у берегов Керчи. Так, фрагменты этих заграждений были зафиксированы в районе городской набережной.

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Об этом сообщает "Радио Свобода". Часть заграждений морское течение вынесло на берег в центральной части Керчи.

Летом 2024 года российские оккупанты начали устанавливать на южной стороне моста баржи для защиты. Впоследствии они добавили еще баржи, а также боновые заграждения, расположенные параллельно мосту.

Керченский мост является ключевым транспортным коридором между Россией и Крымом и используется для военных поставок страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия усилила меры по обороне Керченского моста во временно оккупированном Крыму. Новые спутниковые снимки показывают существенное увеличение количества защищаемых объектов барж. Государство-террорист установило новые заграждения и два зенитно-ракетных комплекса "Панцирь" рядом со сооружением.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что уже разработан план уничтожения моста и возвращения Крыма. Что со своей стороны вызвало в российском информпространстве настоящую бурю.

Центр журналистских расследований ранее сообщал, что оккупанты пытаются защитить Керченский мост разными способами. Они не только увеличивают количество систем противовоздушной обороны и РЭБ вокруг моста, но и строят прямо в море своеобразные "заборы".