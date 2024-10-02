Россия активизировала усилия по защите Керченского моста. Спутниковые фото

Россия усилила меры по обороне Керченского моста во временно оккупированном Крыму. Государство-террорист установило новые заграждения и два зенитно-ракетных комплекса "Панцирь" рядом со сооружением.

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Об этом сообщило издание Business Insider, опубликовав спутниковые снимки Maxar. Отмечается, что вышки для этих систем строили с 18 по 23 августа.

Баржи на южной стороне моста начали размещать еще в начале мая. Уже к июню меры безопасности ужесточились и добавили еще баржи и плавучие боновые сооружения параллельно мосту.

Все усилия захватчиков говорят о том, что Россия озабочена не только морскими угрозами. Она тоже хочет защитить конструкцию моста сверху.

Напомним, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий подтвердил, что оккупанты пытаются возвести защитное сооружение вблизи Керченского моста. Это своего рода "защитная цепь", чтобы помешать морским дронам приблизиться к критическим частям моста, в частности к его опорам, расположенным на больших глубинах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что уже разработан план уничтожения моста и возвращения Крыма. Что со своей стороны вызвало в российском информпространстве настоящую бурю.

– Центр журналистских расследований сообщил, что оккупанты пытаются защитить Керченский мост разными способами. Они не только увеличивают количество систем противовоздушной обороны и РЭБ вокруг моста, но и строят прямо в море своеобразные "заборы".