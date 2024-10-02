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Россия активизировала усилия по защите Керченского моста. Спутниковые фото

Марина Погорилко
War
2 минуты
1,3 т.
Россия активизировала усилия по защите Керченского моста. Спутниковые фото

Россия усилила меры по обороне Керченского моста во временно оккупированном Крыму. Государство-террорист установило новые заграждения и два зенитно-ракетных комплекса "Панцирь" рядом со сооружением.

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Об этом сообщило издание Business Insider, опубликовав спутниковые снимки Maxar. Отмечается, что вышки для этих систем строили с 18 по 23 августа.

Баржи на южной стороне моста начали размещать еще в начале мая. Уже к июню меры безопасности ужесточились и добавили еще баржи и плавучие боновые сооружения параллельно мосту.

Все усилия захватчиков говорят о том, что Россия озабочена не только морскими угрозами. Она тоже хочет защитить конструкцию моста сверху.

Россия активизировала усилия по защите Керченского моста. Спутниковые фото
Россия активизировала усилия по защите Керченского моста. Спутниковые фото
Россия активизировала усилия по защите Керченского моста. Спутниковые фото

Напомним, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий подтвердил, что оккупанты пытаются возвести защитное сооружение вблизи Керченского моста. Это своего рода "защитная цепь", чтобы помешать морским дронам приблизиться к критическим частям моста, в частности к его опорам, расположенным на больших глубинах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что уже разработан план уничтожения моста и возвращения Крыма. Что со своей стороны вызвало в российском информпространстве настоящую бурю.

– Центр журналистских расследований сообщил, что оккупанты пытаются защитить Керченский мост разными способами. Они не только увеличивают количество систем противовоздушной обороны и РЭБ вокруг моста, но и строят прямо в море своеобразные "заборы".

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