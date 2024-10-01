"Результат будет один": Заблоцкий рассказал, как оккупанты пытаются спасти Керченский мост

Российские оккупанты сейчас пытаются возвести защитное сооружение вблизи Керченского моста. Это своего рода "защитная цепь", чтобы помешать морским дронам приблизиться к критическим частям моста, в частности к его опорам, расположенным на больших глубинах.

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Об этом рассказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, полностью закрыть мост баржами невозможно из-за их нехватки, поэтому оккупанты ищут альтернативные способы, чтобы предотвратить доступ дронов к мосту.

"Керченский мост – гидротехническое сооружение, которое зависит от штормов. В конце концов оно будет разрушено. Мост требует постоянного ремонта, поддержки и т.д., потому что с природой шутить нельзя", – отметил эксперт. – "С одной стороны, действительно, мост можно уничтожить, а с другой – он может быть разрушен естественным путем. Природа не будет ждать, когда россияне достроят защитные сооружения. Сезон штормов – конец октября, ноябрь, особенно декабрь – это мощные ветры и ураганы, плохая видимость. В Керченском проливе в настоящее время прекращается судоходство".

Заблоцкий отметил, что Керченский мост построен в опасной зоне, где проходит разлом земной коры, что приводит к нестабильности почвы — то опускается, то поднимается. Эта область также известна как зона грязевых вулканов. Поэтому, по его мнению, независимо от обстоятельств, мост будет разрушен.

В общей сложности Керченский пролив состоит из нескольких частей: мелководные участки с обеих сторон от фарватера и глубоководной зоны, которую иногда блокирует стоящий под мостом танкер. Этот старый танкер иногда используют как заграждение.

"То есть нельзя сказать, что судоходство по Керченскому проливу закрыто постоянно. Но и говорить, что пролив плотно закрывается, тоже нельзя. Если нужно, возможно найти щель. Баржу можно утопить, а в том месте пройдет хоть десять наших катеров. Это не проблема, было бы желание и необходимость", – отметил эксперт.

Заблоцкий добавил, что потребность в уничтожении моста возникнет во время операции по освобождению Крыма, то есть его разрушение должно произойти в определенный момент.

"У нас есть необходимые средства. В новом пакете помощи США будут дополнительные средства поражения. Но я думаю, если будет удар по Керченскому мосту, то он будет комбинированным, где будут и дроны, и ракеты, и авиация, и катера. Возможно, что-то еще", – рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что находящийся под российской оккупацией Крымский полуостров продолжает лихорадить. Сотрудники спецслужб страны-агрессора усилили активность по розыску "украинских диверсантов", а военные продолжают выстраивать у Керченского моста эшелонированную оборону – опасаясь новых атак. Подробнее о мерах, которые приняли оккупанты, – в материале OBOZ.UA.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне будут увеличивать логистическую нагрузку на Крымский мост во временно оккупированном Крыму. Поэтому он скоро начнет сыпаться – это процесс, которого не избежать.