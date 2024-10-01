Украина охотится на вражеские ракетоносители в Черном море, Керченский мост будет уничтожен: интервью с капитаном Заблоцким

Страна-агрессор Россия предпринимает очередную попытку защитить Керченский мост. Речь идет о защитной цепи от украинских морских дронов. Тем не менее в Черном море начался сезон штормов, и справиться с этой задачей в ближайшие месяцы оккупанту не удастся. У Украины уже сегодня есть все необходимые средства для разрушения Керченского моста. Но эта возможность будет реализована в момент, когда начнется операция по освобождению Крыма.

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Военное присутствие России в Черном море по-прежнему ограничено. Здесь находятся корабли сразу трех вражеских флотов – Черноморского, Балтийского и Северного. Причем, первый благодаря действиям Сил обороны понес наибольшие потери. Враг не имеет возможности завести сюда свои корабли из Сирии, ведь пролив Босфор для него закрыт. Вместо этого ВМС Украины усиливаются, "все движется в нужном направлении".

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

– В Военно-морских силах ВСУ сообщили о том, что в настоящее время российские оккупанты пытаются построить защитное сооружение в районе Керченского моста. Но из-за сезона штормов это вряд ли удастся сделать в ближайшее время. Считаете ли вы, что это опосредованный признак того, что Силы обороны готовят атаку на Керченский мост и что он может быть разрушен уже в ближайшее время? И как, собственно, в этом могут помочь шторма?

– Керченский мост – гидротехническое сооружение, которое зависит от штормов. В конце концов, он будет разрушен. Мост требует постоянного ремонта, поддержки и т.д., потому что с природой шутить нельзя.

Что они строят? Некую "защитную цепочку", чтобы не допустить к мосту морские дроны, чтобы они не могли добраться до уязвимых конструкций, прежде всего, опор – туда, где большие глубины. Чтобы морские дроны не могли обойти это защитное сооружение. Невозможно закрыть мост баржами во всю длину – их просто не хватит. Потому они и пытаются извращаться.

С одной стороны действительно мост можно уничтожить, а с другой – он может быть разрушен естественным путем. Природа не ждёт, когда россияне достроят защитные сооружения. Сезон штормов – конец октября, ноябрь, особенно декабрь – это мощные ветра и ураганы, плохая видимость. В Керченском проливе на это время прекращается судоходство.

К тому же в районе, где построен Керченский мост, расположена опасная зона, там разлом в земной коре, и почва "гуляет", то опускается, то поднимается. Там зона грязевых вулканов. Таким образом, в любом случае конечный результат будет один: мы завалим мост.

– Эти баржи, защитные сооружения вокруг Керченского моста фактически препятствуют судоходству в Керченском проливе, не правда ли?

– Нет, это не так. Дело в том, что Керченский пролив состоит из нескольких элементов. Это мелководная часть слева и справа от фарватера, по которой двигаются суда, и глубоководная часть, иногда перекрывающаяся танкером, стоящим под мостом. Он старый, но на плаву и иногда используется просто в качестве заграждения.

То есть нельзя сказать, что судоходство по Керченскому проливу закрыто постоянно. Но и говорить, что пролив плотно закрывается, тоже нельзя. Если нужно, можно найти лазейку. Баржу можно утопить, а в том месте пройдет хоть десять наших катеров. Это не проблема, было бы желание и необходимость.

А необходимость будет тогда, когда начнется операция по освобождению Крыма. То есть мост нужно будет разрушать в подходящий момент. У нас есть необходимые средства. В новом пакете помощи от США будут дополнительные средства поражения. Но я думаю, если будет удар по Керченскому мосту, то он будет комбинированным, где будут и дроны, и ракеты, и авиация, и катера. Возможно, что-то еще.

– Периодически Россия выводит в Черное море ракетоносители "Калибров". Казалось, Силы обороны установили огневой контроль над западным побережьем Крыма, но ракетоносители все равно появляются. В чем здесь проблема?

– Дело в том, что наши средства перехвата и уничтожения не работают мгновенно, как, например, ракета, авиация или безэкипажный катер. Надо еще добраться до той точки, где находится ракетоноситель, но он там ждать не будет. А находиться там постоянно тоже нельзя, потому что противник также совершенствует свои средства, контролирует ситуацию с воздуха, с моря, с берега. Он охотится на наши катера. Предпринимались попытки уничтожения их на дальних подходах.

Кроме того, мы должны использовать фактор неожиданности. А какая может быть неожиданность, если противник видит наши средства и днем, и ночью, охотится за ними, пытается уничтожить нас, а мы – его.

Тем не менее мы охотимся на ракетоносители разными средствами. Это уже привело к тому, что россияне вынуждены перегонять часть кораблей.

– Имеют ли сегодня возможность российские военные корабли пересекать пролив Босфор?

– Не имеют. Ни Украина, ни Россия до конца войны не имеют права использовать пролив Босфор для входа или выхода военных кораблей. Часть Черноморского флота находится в Сирии, вынуждена базироваться в Тартусе. Из более-менее значимого там две подводные лодки, фрегат, два ракетных корабля.

Кроме того, в Черном море находятся корабли Балтийского, Северного и Черноморского флота. Черноморский флот понес наибольшие потери. Собственно все корабли, которые были уничтожены, принадлежали именно ему.

Вместе с тем украинский флот усиливается. Сейчас для нас достраиваются два корвета в Турции, два тральщика уже есть. Еще три тральщика готовятся в Нидерландах. Итого, вместе у нас будет пять тральщиков. Все это присоединится к украинским Военно-морским силам в Черном море.

ВМС Украины существуют. Тот, кто уже "похоронил" их, наверное, поспешил. Все двигается в нужном направлении. Результаты уже есть. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но мы видим мощные подвижки в сторону разрушения "недоимперии", преступного формирования, которое называется "Российская Федерация".