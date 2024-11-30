Разведчики поразили очередные три РЛС окупантов в Крыму на сумму более $70 млн: в ГУР рассказали подробности

Украинские разведчики нанесли удар по трем радиолокационным комплексам российских войск на территории временно оккупированного Крыма. Успешную операцию удалось провести 29 ноября.

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Об этом сообщает украинская разведка в Telegram. По результатам атак ВСУ враг понес потери на сумму более 70 млн долларов.

В рамках операции были уничтожены:

1 радиолокационная станция "Каста-2е2"

2 радиолокационные станции "Подлет"

ГУР МО Украины отмечает, что атаки по военным объектам оккупантов продолжаются.

Что известно об РЛС "Каста-2е2"

Каста-2Е2 (39Н6) — российская мобильная трехмерная радиолокационная станция дециметрового диапазона с круговым обзором. Она предназначена для мониторинга воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, включая находящиеся на очень низких высотах. Также может использоваться в качестве РЛС для управления воздушным движением и контроля в аэродромных зонах.

Станция способна одновременно отслеживать до 200 целей, передавая данные о координатах и движении для систем ПВО. Точность определения высоты полета истребителей – до 900 м.

Основные характеристики:

Дальность обнаружения: 5–150 км,

Высота обнаружения: 0–6 км,

Может фиксировать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты и другие воздушные объекты.

Время развертывания – 20 минут.

Дальность определения целей:

На высоте 100 м - до 55 км,

На высоте 1000 м – до 95 км.

Стоимость станции в зависимости от комплектации начинается от 60 млн долларов.

Что известно о РЛС 48Я6-К1 "Подлет"

48Я6-К1 Подлет — это универсальная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой для кругового обзора. Оккупанты используют ее для обнаружения воздушных целей на малых и очень малых высотах. В частности, "Подлет" предназначен для предоставления целеуказаний для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400. Станция может одновременно обнаруживать до 200 целей, двигающихся со скоростью до 4400 км/ч.

Дальность действия РЛС "Подлет" варьируется от 10 до 200 км, а в дополнительном режиме – до 300 км. Максимальная высота обнаружения составляет 10 км. Разработкой этой мобильной РЛС занимается российский концерн "Алмаз-Антей" и ее испытания начались в 2010 году, а первые образцы были использованы для укрепления ПВО Москвы в 2015 году.

"Подлет" создавался для обнаружения крылатых ракет, БПЛА и даже стелс-самолетов, которые трудно обнаружить с помощью стандартных ПВО. Производитель утверждает, что "уникальная станция" может обнаруживать такие цели более эффективно, чем универсальные системы С-400. Поэтому радиолокационные станции Подлет-К1 используются для дополнения комплексов С-400 на стратегических направлениях.

Примерная стоимость одного такого комплекса составляет около 5 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября украинские разведчики уничтожили современный российский радиолокационный комплекс "Подлет" на временно оккупированной территории Крыма. В разведке сообщили, что российская РЛС 48Я6-К1 "Подлет" сгорела, и она не подлежит восстановлению. Операция была проведена вблизи села Котовское на западе временно оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ, в результате чего вспыхнул пожар. Одновременно была уничтожена радиолокационная станция, принадлежавшая российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук" на Запорожье.

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