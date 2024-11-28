Во время удара по Крыму разведчики уничтожили новейшую российскую РЛС стоимостью $5 млн. Фото

28 ноября украинские разведчики уничтожили на территории временно оккупированного Крыма новейший российский радиолокационный комплекс "Подлет", нанеся этим врагу значительные потери. Примерная стоимость потерянного оккупантами радиолокационного комплекса составляет 5 млн долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР). В разведке отметили, что российскую РЛС 48Я6-К1 "Подлет" сожгли, а значит, восстановить ее невозможно.

Успешная операция была проведена вблизи села Котовское на западе временно оккупированного полуострова.

Что известно о РЛС 48Я6-К1 "Подлет"

48Я6-К1 "Подлет" – это универсальная мобильная твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой кругового обзора. Она используется кафирами для выявления воздушных целей на малых и предельно малых высотах.

В частности, Подлет предназначен для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400. Станция может одновременно обнаруживать до 200 целей, двигающихся со скоростью до 4400 км/ч.

Дальность действия РЛС "Подлет" составляет от 10 до 200 км, в дополнительном режиме – до 300 км.

Максимальная высота обнаружения – 10 км.

Разработкой мобильной РЛС "Подлет" занимается российский концерн "Алмаз-Антей". Ее испытания стартовали в 2010 году, а первые образцы применили для усиления ПВО Москвы в 2015 году.

"Подлет" создавался для обнаружения крылатых ракет, БПЛА и даже стелс-самолетов (малозаметных для ПВО). Производитель заявлял, что уникальная станция способна обнаруживать такие цели лучше, чем универсальные системы С-400. Именно поэтому радарами "Подлет-К1" оккупанты дополняют комплексы С-400 на "важных направлениях".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские защитники поразили российскую РЛС зенитного ракетного комплекса С-400 на территории Курской области. Удар был нанесен в ночь на 24 ноября.

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