Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области и уничтожили РЛС к вражескому "Буку": заявление Генштаба
В ночь на 29 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ, что привело к пожару. Параллельно воины уничтожили радиолокационную станцию к российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук" на Запорожье.
Об этом говорится в официальном сообщении Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что совместная боевая работа по поражению важных военных целей российских оккупантов продолжается.
НПЗ "Атлас" под ростовым является частью военно-промышленного комплекса страны-агрессора, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ. Летом этого года объект уже подвергался атакам Сил обороны.
На этот раз в результате нанесенного украинскими воинами удара на территории нефтебазы возник пожар. В частности, там фиксировалось не менее двух очагов возгорания.
Кроме этого, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны врага, защитники уничтожили радиолокационную станцию в ЗРК "Бук-М3" захватчиков. РЛС находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.
"Задача выполнена подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Продолжение следует... Слава Украине!" – отметили в Генштабе.
Как сообщал OBOZ.UA, воины подразделения "Крылья" Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли оккупантам болезненную потерю в военной технике. В результате удара разведчиков уничтожен радиолокационный комплекс "Зоопарк", стоимость которого достигает 1 млрд грн.
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