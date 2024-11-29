Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области и уничтожили РЛС к вражескому 'Буку': заявление Генштаба

В ночь на 29 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ, что привело к пожару. Параллельно воины уничтожили радиолокационную станцию к российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук" на Запорожье.

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Об этом говорится в официальном сообщении Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что совместная боевая работа по поражению важных военных целей российских оккупантов продолжается.

НПЗ "Атлас" под ростовым является частью военно-промышленного комплекса страны-агрессора, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ. Летом этого года объект уже подвергался атакам Сил обороны.

На этот раз в результате нанесенного украинскими воинами удара на территории нефтебазы возник пожар. В частности, там фиксировалось не менее двух очагов возгорания.

Кроме этого, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны врага, защитники уничтожили радиолокационную станцию в ЗРК "Бук-М3" захватчиков. РЛС находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Задача выполнена подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Продолжение следует... Слава Украине!" – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, воины подразделения "Крылья" Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли оккупантам болезненную потерю в военной технике. В результате удара разведчиков уничтожен радиолокационный комплекс "Зоопарк", стоимость которого достигает 1 млрд грн.

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