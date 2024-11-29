Стоит около 1 млрд грн: в ГУР показали уничтожение российского комплекса "Зоопарк". Видео
Воины подразделения "Крылья" Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли оккупантам болезненную потерю в военной технике. В результате удара разведчиков уничтожен радиолокационный комплекс "Зоопарк", стоимость которого достигает 1 млрд грн.
Видео поражения 29 ноября опубликовала пресс-служба ГУР. "Уничтожение вражеского "Зоопарка" – разведчики сожгли дорогостоящий радиолокационный комплекс россиян", – говорится в публикации.
В ГУР рассказали, что вражескую РЛС сожгли разведчики из подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР.
Они обнаружили и нанесли удар по "Зоопарку" оккупантов.
Стоимость такой системы составляет около 1 млрд грн, тогда как для ее уничтожения защитники использовали четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тыс. грн.
"Соотношение – 1:10 000. Продолжаем борьбу! Слава Украине!" – говорится в сообщении ГУР.
На опубликованных кадрах видно, как российский "Зоопарк" передвигается по грунтовой дороге среди равнинной местности, поднимая клубы пыли.
Но в один момент вражескую систему догнала карма в виде прилета украинского БПЛА.
В результате взрыва РЛС была поражена, в небо поднялся высокий столб черного дыма.