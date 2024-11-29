Стоит около 1 млрд грн: в ГУР показали уничтожение российского комплекса 'Зоопарк'. Видео

Воины подразделения "Крылья" Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли оккупантам болезненную потерю в военной технике. В результате удара разведчиков уничтожен радиолокационный комплекс "Зоопарк", стоимость которого достигает 1 млрд грн.

Видео дня

Видео поражения 29 ноября опубликовала пресс-служба ГУР. "Уничтожение вражеского "Зоопарка" – разведчики сожгли дорогостоящий радиолокационный комплекс россиян", – говорится в публикации.

В ГУР рассказали, что вражескую РЛС сожгли разведчики из подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР.

Они обнаружили и нанесли удар по "Зоопарку" оккупантов.

Стоимость такой системы составляет около 1 млрд грн, тогда как для ее уничтожения защитники использовали четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тыс. грн.

"Соотношение – 1:10 000. Продолжаем борьбу! Слава Украине!" – говорится в сообщении ГУР.

На опубликованных кадрах видно, как российский "Зоопарк" передвигается по грунтовой дороге среди равнинной местности, поднимая клубы пыли.

Но в один момент вражескую систему догнала карма в виде прилета украинского БПЛА.

В результате взрыва РЛС была поражена, в небо поднялся высокий столб черного дыма.