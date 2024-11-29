Forbes: РФ теряет в Украине много пехоты, даже успешные атаки заканчиваются кровавой катастрофой

Войска РФ потеряли большое количество военнослужащих пехотных подразделений в атаках на востоке Украины. К таким потерям приводит в том числе "полная халатность" российских командиров, под руководством которых даже успешные штурмы оккупантов заканчиваются кровавой катастрофой.

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Об этом говорится в статье Forbes. Издание отмечает, что с падением экономики РФ и политическими изменениями в мире Кремль отчаянно пытается опередить потенциальный хаос, к которому приближается, приказывая войскам захватить как можно большую часть Украины и как можно скорее.

Отмечается, что это объясняет дорогостоящие, но не совсем безуспешные усилия россиян по выдавливанию удерживаемого ВСУ выступа в Курской области на западе России, их болезненное, но неуклонное продвижение к Покровску на востоке Украины и их рискованные, но эффективные фланговые маневры вокруг руин Угледара к югу от Покровска.

"Это также объясняет отчаянные атаки, которые заканчиваются кровавой катастрофой для плохо обученных, плохо руководимых, плохо поддерживаемых российских формирований. В целом, "измученные войной" российские военные не готовы к тому, чего от них сейчас требует Кремль", – заявили аналитики.

Они привели один наглядный пример – судьбу длинной колонны российской техники, возможно, принадлежащей 3-й мотострелковой дивизии ВС РФ. На днях она двинулась к позициям 3-й штурмовой бригады ВСУ на Харьковщине и высадила десятки пехотинцев, которые затем пошли вперед пешком. Беспилотники и артиллерия украинских воинов уничтожили или повредили несколько единиц техники, а затем разбили российскую пехоту.

"Когда пыль и дым рассеялись, российские штурмовые силы были рассеяны и разбиты. Мертвая пехота усеяла дорогу и поля. Самые "удачливые" россияне прошли всего 300 метров от своей очевидной отправной точки. Ни на одном этапе они не представляли существенной угрозы позициям украинской бригады", – прокомментировали аналитики видео этого разгрома оккупантов.

По их мнению, россияне "идут ва-банк" и принимают огромные потери. Ежедневные подсчеты убитых и раненых военных ВС РФ теперь обычно превышают 1500. Общие же потери путинской армии после 33 месяцев полномасштабной войны в Украине составляют более 730 тысяч.

"Многие из смертей – это неизбежная цена, которую Россия платит за наступление на большей части 1300-киллометровой линии фронта в 33-месячной войны. Открытые нападающие почти всегда несут большие потери, чем окопавшиеся защитники. Но другие потери можно предотвратить", – считает Forbes.

Аналитик Королевского института объединенных оборонных исследований в Лондоне Ник Рейнольдс объяснил основные проблемы ВС РФ в октябрьском эссе для The National Interest. По его словам, наиболее подготовленная и опытная российская пехота сосредоточена в нескольких элитных подразделениях, в то время как недостаточно обученные новобранцы под неоднозначным руководством заполняют большую часть передовых формирований. Несколько подразделений оккупантов эффективны, но "то, как они используются в настоящее время, не масштабируется". Когда эти новобранцы идут в массовые атаки, их, как правило, убивают.

"Полномасштабное вторжение на Украину стало сокрушительным фиаско для сухопутных войск России. Несмотря на то, что в 2022 и 2023 годах им удалось избежать полного поражения, качество подразделений российской армии ухудшилось из-за истощения", – отметил эксперт.

По его мнению, то же самое касается и бронетанковых войск РФ, которые "в настоящее время неконкурентоспособны против смеси точных летальных систем", которые используются обеими сторонами на фронте. Танки могут работать как импровизированные гаубицы, стреляя с относительно безопасных позиций в нескольких километрах от позиций другой стороны, но им приходит конец, как только они приближаются к линии фронта.

"Из-за военной культуры России и всеобщего пренебрежения ее личным составом операции в лучшем случае громоздки и чаще всего просто невыполнимы с имеющимися силами", – указал Рейнольдс о дееспособности войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, военный аналитик Александр Коваленко заявил, что в октябре 2024 года враг значительно интенсифицировал наступательные действия, что повлекло за собой рекордные показатели потерь в рядах ВС РФ. По его словам, командование оккупантов пытается до конца года решить ряд задач, что влечет за собой привлечение чрезмерного ресурса, в том числе дефицитного.

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