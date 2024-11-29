Силы обороны отминусовали рекордные 2000 оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на земле и в небе 340 единиц техники и вооружения оккупационных войск России. Также ряды вражеской армии проредили на 2030 солдат и офицеров, что стало рекордом за последние месяцы.

Видео дня

Общие потери живой силы ВС РФ в войне против нашей страны составляют уже 738 660. Обновленные данные 29 ноября озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества личного состава вражеских сил, накануне наши воины уничтожили 34 их артиллерийских системы (всего 20 886), 33 боевые бронированные машины (19 339), восемь танков (9458) и одно средство ПВО (1006).

В небе защитники сбили 89 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 19 750) и 86 крылатых ракет (2851).

На земле бойцы обезвредили еще 86 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 30 272), три – спецтехники (3700) оккупантов.

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили также 1255 РСЗО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября на территории временно оккупированного Крыма украинские разведчики уничтожили новейшую радиолокационную станцию "Подлет" ВС РФ. Примерная стоимость потерянной врагом РЛС составляет $5 миллионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!