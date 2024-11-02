Армия России понесла рекордные потери в Украине с начала полномасштабной войны. Анализ за месяц

В октябре 2024 года российские оккупационные войска значительно интенсифицировали наступательные действия, что привело к рекордным показателям потерь у врага. Командование РОВ пытается до конца года решить ряд задач, что влечет за собой задействование чрезмерного ресурса, в том числе дефицитного.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В октябре российские оккупационные войска установили абсолютный рекорд потерь в личном составе – 41 980. Это самые большие потери РОВ за месяц с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В целом потери личного состава оккупационных войск в 2024 г. демонстрируют самый высокий показатель и по итогам этого года превысят суммарные потери российских оккупантов за 2022 и 2023 гг.

Напомню, что потери в 2022 году у РОВ составили 92 920 личного состава, в 2023 г. уже 253 290 л/с, а за неполный 2024-й – уже 336 400.

Такие высокие показатели обусловлены тем, что пехота становится превалирующим наступательным потенциалом, в то время как техника – все более дефицитной.

Также следует отметить, что потери РОВ выше 40 тысяч в месяц осложняют процесс полной компенсации за счет мобилизационных процессов.

Потери танков

В октябре российские оккупанты потеряли 279 танков.

Это далеко не рекорд, не серебро и даже не бронза. Однако это яркий показатель того, как обстоят дела с танками у оккупационных войск, ведь при настолько интенсивных наступательных действиях танки используются намного реже, чем ББМ.

И этот показатель лишь подтверждает тот факт, что запасы танков на складах и арсеналах хранения в России истощены, а те, что в строю, стараются максимально экономить.

Потери боевых бронированных машин

В октябре 2024 года был установлен абсолютный рекорд потери ББМ российскими оккупационными войсками – 923.

Напомню, что абсолютный рекорд в этой категории был установлен РОВ в марте 2022 года – 889, и с того времени ни разу ни удавалось его побить. Да, к нему подбирались очень близко, но превзойти ни разу не могли.

Сейчас этот показатель обусловлен, конечно же, активизацией оккупационных войск по ряду направлений и возвращением к практике механизированных штурмов. С ББМ ситуация у врага не лучше, чем с танками в вопросах комплектации подразделений, но в количественном соотношении их все же больше, а потому и применяются при механизированных штурмах они чаще.

Очевидно, что до конца года интенсивность наступления РОВ не снизится, а это значит, что этот показатель потерь будет держать высокую планку ближайшие минимум 2-3 месяца.

Потери ствольной артиллерии

В октябре потери ствольной артиллерии у РОВ не показали рекорда, но сохранили достаточно высокий показатель – 1184 единицы.

Потери РСЗО

В прошлом месяце российские оккупационные войска потеряли 40 реактивных систем залпового огня.

Это среднестатистический показатель последних месяцев, и вряд ли в этой категории мы увидим радикальные изменения фактически до конца войны. Разве что только в случае глубокого и очень стремительного прорыва Сил обороны Украины на театре боевых действий. Но в ближайшее время таких действий не предвидится, а когда они могут быть реализованы, то компонентов РСЗО в таком количестве, чтобы установить рекорд, на участке прорыва попросту уже может и не оказаться.

Потери ПВО

Категория ПВО российских оккупантов в октябре показала 31 потерянный комплекс.

Те, кто следит за моими регулярными обзорами месячных потерь РОВ, хорошо знают, что это среднестатистический показатель, в том числе демонстрирующий то, что военно-промышленный комплекс России сейчас не в состоянии в месяц компенсировать потери противовоздушной обороны ни новой продукцией, ни восстановленной. ПВО – это категория, которая уже давно теряется российскими войсками в "минус".

Потери автотранспорта

В прошлом месяце РОВ вполне ожидаемо и в который раз неизменно установили абсолютный рекорд в потерях автомобильного транспорта – 2417.

Опять-таки, причины таких потерь всем уже хорошо известны – дефицит в войсках танков, ББМ и бронеавтомобилей. Именно поэтому большое количество неспециализированного гражданского автотранспорта применяется не по назначению – не просто вблизи и непосредственно на линии боестолкновения, но и напрямую в ходе штурмовых действий РОВ.

Потери спецтехники

Также традиционно высокий показатель потерь – 265, хотя и не рекорд.

Причины неизменно связаны с тем, что РОВ вынуждены проводить инженерные работы не только вблизи линии боестолкновения, и с попытками максимально эвакуировать поврежденную дефицитную технику с поля боя, но и с активизацией с сентября российских войск в Курской области.

Выводы

Командование российских оккупационных войск пытается до конца года решить целый ряд задач как в Украине, так и на своей территории – в Курской области. Все это приводит к более интенсивным, агрессивным наступательным действиям в условиях наличия большого количества людского ресурса, но крайне дефицитной механизированной компоненты.

Без сбалансированной поддержки пехоты этой компонентой первая в ходе выполнения боевых задач несет больше потерь. Отсутствие же специализированной техники и попытки заменить танки боевыми бронированными машинами, а ББМ гражданским автотранспортом приводят к соответствующим потерям и в этих категориях.

В условиях игнорирования командованием РОВ фактора высоких потерь и форсирования событий высшим военно-политическим руководством России можно с уверенностью говорить о том, что ноябрь и декабрь 2024 будут не менее урожайными на потери российских войск в Украине.

Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.