В оккупированной Керчи прогремели взрывы, было видно зарево: говорят об атаке дронов

Утром 6 декабря в Керчи во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Их местные жители слышали в районе судостроительного завода, также они видели зарево в микрорайоне Аршинцево.

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Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер". Сообщается также о попытке прорыва украинских морских дронов в Керченском проливе.

"В Керчи громыхает в районе судостроительного завода "Залив" и какое-то зарево видно в Аршинцево", – отмечено в сообщении "Крымского ветра".

Паблик также цитирует сообщения подписчиков об атаке морских дронов и работе российской ПВО.

"Как сообщают подписчики, в Керченском проливе осуществляют прорыв украинские морские дроны. Z-военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха", – пишет "Крымский ветер".

По версии российского минобороны, по состоянию на 6 часов утра по киевскому времени (7:00 по московскому) над Крымом якобы был сбит один БпЛА, также российские оккупанты "уничтожили два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову".

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Крыму раздались взрывы. Тогда сообщалось об атаке на аэродромы "Бельбек" и "Саки".

Кроме того, несколько дней назад в Крыму поднялся огромный столб дыма вблизи комплекса С-400. Это произошло в районе Витино под Евпаторией. Оккупанты попытались объяснить происходящее "уничтожением боеприпасов".