В Крыму поднялся огромный столб дыма вблизи комплекса С-400: оккупанты попытались лгать. Фото и видео
На западе оккупированного Крыма в районе села Витино под Евпаторией раздались взрывы, в небо поднялся высокий столб белого дыма. Предположительно есть прилет по расположению российского комплекса С-400 "Триумф", однако прокремлевские пропагандисты уверяют, что это лишь "уничтожение боеприпасов".
Видео с места происшествия опубликовали крымские паблики. По словам очевидцев, взрывы были мощными.
Около 11 часов утра, сразу после взрывов, в оккупационной администрации заявили, что в Евпатории якобы "проходят учения военнослужащих", из-за чего "могут быть слышны громкие звуки".
Местные жители в комментариях пожаловались на взрывы и потребовали предупреждать раньше о таких "учениях".
Утром 29 ноября в минобороны РФ объявили о сбитии одного БПЛА над территорией Крыма.
Еще 46 якобы были сбиты в разных регионах страны-агрессора: на Ростовщине, Кубани, Брянщине, Белгородщине, Воронежчине.
Как писал OBOZ.UA, два дня назад в Крыму сообщали о мощных прилетах в районах Севастополя, военных аэродромов "Бельбек" и "Саки". На полуострове активно работала вражеская ПВО, оккупационные власти ожидаемо заявили о якобы успешном уничтожении целей.
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