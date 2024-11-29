В Крыму поднялся огромный столб дыма вблизи комплекса С-400: оккупанты попытались лгать. Фото и видео

На западе оккупированного Крыма в районе села Витино под Евпаторией раздались взрывы, в небо поднялся высокий столб белого дыма. Предположительно есть прилет по расположению российского комплекса С-400 "Триумф", однако прокремлевские пропагандисты уверяют, что это лишь "уничтожение боеприпасов".

Видео дня

Видео с места происшествия опубликовали крымские паблики. По словам очевидцев, взрывы были мощными.

Около 11 часов утра, сразу после взрывов, в оккупационной администрации заявили, что в Евпатории якобы "проходят учения военнослужащих", из-за чего "могут быть слышны громкие звуки".

Местные жители в комментариях пожаловались на взрывы и потребовали предупреждать раньше о таких "учениях".

Утром 29 ноября в минобороны РФ объявили о сбитии одного БПЛА над территорией Крыма.

Еще 46 якобы были сбиты в разных регионах страны-агрессора: на Ростовщине, Кубани, Брянщине, Белгородщине, Воронежчине.

Как писал OBOZ.UA, два дня назад в Крыму сообщали о мощных прилетах в районах Севастополя, военных аэродромов "Бельбек" и "Саки". На полуострове активно работала вражеская ПВО, оккупационные власти ожидаемо заявили о якобы успешном уничтожении целей.