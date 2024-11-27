В оккупированном Крыму раздаются взрывы: сообщают об атаке на аэродромы 'Бельбек' и 'Саки'

Во временно оккупированном Крыму утром 27 ноября раздались взрывы. Местные сообщают о работе российской ПВО и атаке дронов и ракет.

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Под ударом, вероятно, оказались военные аэродромы "Бельбек" и "Саки". Подробности сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", работу ПВО подтвердил гауляйтер временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

О том, что в Севастополе слышны взрывы, стало известно около 08:30 по киевскому времени.

"С аэродрома Бельбек и из района Инкермана стреляет росПВО, сообщают подписчики. Сбиты ли цели, неизвестно", – отметил "Крымский ветер".

Работа противовоздушной обороны там продолжалась практически непрерывно, из-за чего авторы паблика предположили, что именно Бельбек является основной целью утреннего удара.

Также жители Севастополя утверждают, что слышали звуки БпЛА над северной частью Севастополя. Менее чем через час в сети начали появляться фото с дымом, который поднимается над территорией Черноморского ВМУ им. Нахимова после взрывов.

Это заведение, активно используемое оккупантами, расположено как раз в северной части Севастополя.

"В Севастополе в районе улиц Индустриальной и Географической стреляет "Панцирь-С1", сообщают подписчики. 3 пуска за 1 минуту... Тем временем над военно-морским училищем в Стрелецкой бухте Севастополя поднимается дымок. Слышен запуск ракеты ПВО и стрельба из зенитки", – отметил "Крымский ветер".

Практически одновременно с Бельбеком стало громко и в районе еще одного захваченного РФ военного объекта.

"На аэродроме "Саки" в Новофедоровке стреляет росПВО, было четыре взрыва", – со ссылкой на подписчиков пишет "Крымский ветер".

Работу российской ПВО подтвердил и гауляйтер Севастополя Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности", – написал он в 08:39 по киевскому времени.

А уже спустя три минуты в Telegram-канале гауляйтера появилось уведомление об отбое воздушной тревоги.

В это самое время местные z-паблики активно писали, что над морем "от Тарханкута до Севастополя" якобы фиксируются "от 4-х десятков БпЛА".

Пропагандистские паблики-миллионники также подхватили эту тему.

"ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе — по данным мониторинговых ресурсов, на северо-запад полуострова летело около 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты "Нептун" и неустановленная пока баллистика. Предположительно, это британские Storm Shadow", – пишет один из таких российских каналов.

Примечательно, что в сообщении содержится также утверждение, что "все цели были сбиты".

"Обломки одного из дронов упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе в Севастополе", – подчеркнули россиияне.

Также пропагандисты утверждали, что опасность дроновой атаки существует для Бельбека, Качи, Севастополя, Сак, Новофедоровки и Симферополя. И перечисляли вооружения, которыми, по их мнению, Украина намеревается ударить по Крыму этим утром. Среди них – ракеты "Нептун", баллистика и Storm Shadow.

По состоянию на 09:30, "Крымский ветер" сообщил, что "в Севастополе много пусков ракет ПВО и взрывов", а также о прилете по аэродрому Бельбек.

Воздушная тревога в городе в этот момент не объявлена, а Развожаев заявил, что "продолжается контроль обстановки".

"В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА. Также по информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе", – написал гауляйтер.

Тем временем севастопольцы заявили о мощном взрыве в городе, перед которым не слышно было пусков ракет – что свидетельствует о прилете где-то в Севастополе.

После этого появилось сообщение о взрыве на Бельбеке.

Также громкие взрывы звучали в районе Балаклавы – по предварительным данным "Крымского ветра", в районе высот Кая-Баш.

Напомним, 21 ноября в Крыму уже жаловались на масштабную атаку "Нептунов". Тогда на временно оккупированном полуострове также раздавались взрывы.