В Крыму пожаловались на масштабную атаку 'Нептунов': раздались взрывы. Видео

Во временно оккупированном Севастополе объявили тревогу из-за якобы атаки ВСУ. Оккупационные власти заявили, что в городе работает система ПВО, отражая ракетный удар.

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Об этом сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. В то же время, мониторинговые Telegram-каналы отмечают, что взрывы были слышны еще до объявления тревоги.

Развожаев утверждает, что российская ПВО якобы сбила одну противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Черного моря, вдали от побережья. Однако подтвердить эту информацию из независимых источников невозможно. Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

"В Севастополе военные отбивают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном расстоянии от берега. Подтвердить это заявление с помощью независимых источников пока нельзя. Украинская сторона не комментировала эти сообщения.

Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в ночь на 19 и 20 ноября успешно поразили ряд военных объектов в российском тылу с применением беспилотников и западного дальнобойного оружия. Это указывает на то, что Украина уже начала использовать предоставленные Западом системы вооружений большой дальности для создания более сложных и эффективных серий ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 ноября Украина впервые применила для удара по территории России ATACMS – американские дальнобойные ракеты. Посредством этого вооружения Силы обороны поразили состав БК в городе Карачев Брянской области.