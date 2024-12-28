Первый в мире беспилотник, потопивший военный корабль: в ГУР показали работу ударного морского дрона Magura V5. Видео

Magura V5 – это первый в мире беспилотный морской дрон, успешно потопивший военный корабль. Разработанный украинскими инженерами и военными этот ударный дрон стал важным элементом в борьбе за безопасность в Черном море.

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Изящное сочетание современных технологий и смертоносной мощи уже изменило ситуацию в регионе, став символом украинского морского превосходства. Его работу показали в Главном управлении разведки Министерства обороны.

"Ударный морской дрон Magura V5 – утонченное технологическое произведение украинских инженеров и военных. Произведение с четвертью тонны взрывчатки в элегантном корпусе. Оружие, которое помогло изменить погоду в Черном море в пользу Украины – очистить акваторию от угрозы российского флота и обеспечить свободное судоходство. Магура – первый в мире беспилотник, потопивший военный корабль", – говорится в сообщении.

Дрон Magura V5 помог очистить акваторию Черного моря от угрозы российскому флоту, обеспечив безопасность судоходства в этом стратегически важном регионе. Стаи маневренных и быстрых Магур, под руководством спецподразделения ГУР МО Украины Group13, успешно уничтожили 15 кораблей и судов российской армии, кардинально изменив баланс сил на море.

По словам командующего спецподразделения ГУР МО Украины "Group13", отвечающего за использование этих дронов, Magura V5 не только способна уничтожать вражеские суда, но и эффективно блокирует деятельность российского флота в Черном море.

"Прежде всего задача – уже успешно выполненная: это полноценная блокировка черноморского флота РФ. Он абсолютно не функционирует", – подчеркнул Тринадцатый, командир спецподразделения ГУР.

Этот дрон стал важной частью стратегии Украины на море, заставив российский флот сбежать из временно оккупированного Крыма и спрятать остатки кораблей в отдаленных портах. Magura V5 не только выполняет свою основную задачу, но постоянно совершенствуется для повышения эффективности и безопасности.

Эта платформа будет использоваться как зенитно-ракетный комплекс, только на воде. Шаг за шагом мы перебираем контроль не только моря, но и воздуха", – подытожил Тринадцатый.

Напомним, на вооружении воинов Главного управления разведки Министерства обороны Украины уже есть морские дроны, оснащенные системами ПВО, а также управляемой ракетой "Р-73". В ГУР обещают, что их беспилотные системы будут развиваться и дальше, в частности, БПЛА планируют оборудовать зенитно-ракетными комплексами. Одной из главных задач украинской разведки сейчас является борьба с авиацией и подлодками врага, а также контроль неба над морем.

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