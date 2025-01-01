Такого не было с 2022-го: в РФ пожаловались на значительные потери после сбития Ми-8 возле Крыма

В стране-агрессоре РФ заявили об одномоментной гибели значительного количества летчиков. Вероятно, речь идет об экипаже вертолета Ми-8, который с помощью морского дрона уничтожили бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Это произошло у побережья Крыма в последний день прошлого года, 31 декабря. В Telegram-канале Fighterbomber сообщается, что конец 2024 года в РФ был омрачен "потерей лучших экипажей".

"Они сражались и погибли в бою. Столько лучших парней за раз мы не теряли с 22 года", – говорится в сообщении.

К этому тексту Fighterbomber добавил фотографию вертолета Ми-8 – на ней изображен вид машины снизу.

Напомним, что в ГУР 31 декабря объявили, что их бойцы уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5. Это стало историческим ударом, так как именно украинские защитники впервые в мире смогли реализовать такую операцию.

Произошло это у побережья временно оккупированного Крыма. Бой произошел в Черном море в районе мыса Тарханкут.

Уничтоженный российский Ми-8 упал в море, а еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Также разведчики обнародовали радиоперехват российского пилота вертолета Ми-8, атакованного ракетами с надводного дрона Magura V5. Оккупант в панике рассказывал о том, что пуск был произведен с воды.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 30 декабря Силы обороны Украины уничтожили 154 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. "Грузом-200/300" стали около 1610 захватчиков.

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