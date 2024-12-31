ВСУ отминусовали за сутки 1610 оккупантов и 34 вражеских артсистемы – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 154 единицы военной техники и вооружения оккупационных войск России. В ряды "груза-200/300" отправили около 1610 захватчиков.

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По ориентировочным подсчетам, с начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже 789 550 личного состава российской армии. Данные о потерях врага по состоянию на 31 декабря 2024 года озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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