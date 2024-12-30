"Борьба продолжается": украинские воины на Запорожье уничтожили вражеский штаб вместе с оккупантами. Видео
На временно оккупированной территории Запорожской области взорвался штаб российских захватчиков. По нему был нанесен ракетный удар; у врага есть потери в личном составе.
Операцию провели воины Сил обороны Украины. Аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО обнаружили объект. Ликвидация цели проведена во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия". Соответствующее видео появилось на Facebook-странице Главного управления разведки утром в понедельник, 30 декабря.
На кадрах, снятых с воздуха нашим дроном, видно попадание и густой дым, который поднимался над зданием.
"Штаб российских оккупантов уничтожен, шесть захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения", – отчитались украинские разведчики.
"Борьба продолжается. Слава Украине!" – такими словами пресс-служба ГУР МО закончила сообщение.
Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время боев на фронте в минувшие сутки (29 декабря) обезвредили около 2010 российских оккупантов. Также уничтожено примерно 245 единиц военной техники и вооружения противника.
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