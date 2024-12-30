Минус 2010 российских оккупантов и два десятка ББМ: озвучены потери врага за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте минувших суток обезвредили около 2010 российских оккупантов. Также воины сожгли примерно 245 единиц военной техники и вооружения вражеской армии.

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По состоянию на 30 декабря потери личного состава ВС РФ в войне против нашего государства достигают уже 787 940 (убитыми и ранеными). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники уничтожили 44 артиллерийских системы (всего 21 494), 22 боевых бронированных машин (20 003), семь танков (9663) войск РФ.

С неба воины успешно "приземлили" 31 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 21 069), на земле обезвредили 141 единицу автомобильной техники и автоцистерн (32 551) захватчиков.

Всего за время полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 3670 единиц спецтехники, 3003 крылатых ракеты, 1256 РСЗО, 1032 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно захваченной территории Донецкой области разведчики ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование оккупантов. В частности, были поражены четыре объекта с оборудованием незаконного оператора связи "Феникс".

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