В Донецкой области уничтожено телекоммуникационное оборудование оккупантов: ГУР показало видео

На временно оккупированной территории Донецкой области было уничтожено телекоммуникационное оборудование, которое использовалось российскими оккупантами. В частности, ликвидировано четыре объекта с оборудованием незаконного оператора связи "Феникс ".

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. В ГУР подчеркнули, что создание препятствий в логистике и связи российской оккупационной армии остается приоритетным и продолжается непрерывно.

"На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который используют российские захватчики", – говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки также сообщили о повреждениях объектов, расположенных на территории России.

"Пожар также поплавил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области России, а еще – разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в Ярославской области государства-агрессора.

Осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии – важный процесс, который не прекращается", – добавили в разведке.

Ранее разведчики поделились "экшн" кадрами с результатами своей боевой работы через неделю. На нем показаны эффективные удары защитников, которые привели к потерям среди оккупационных войск в живой силе и технике.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины недавно нанесли удар с HIMARS по российскому штабу на оккупированной части Запорожской области. Там захватчики как раз проводили совещание. В результате атаки были ликвидированы три российских офицера.

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