ГУР опубликовало 'экшн с фронта': как бойцы встречают окупантов на украинской земле. Видео

Воины подразделений активных действий Главного управления разведки продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. Так, недавно разведчики поделились "экшн" кадрами с результатами своей боевой работы за неделю.

Видео дня

Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины. На нем показаны эффективные удары защитников, которые привели к потерям среди оккупационных войск в живой силе и технике.

"Воины подразделений активных действий ГУР МО Украины продолжают ликвидацию российских оккупантов на фронте. На видео ― результаты боевой работы разведчиков за неделю: уничтожение московитов, их укреплений и транспорта, удары по тайникам захватчиков с помощью взрывных сбросов, дронов-камикадзе и артиллерии. Выполняем наставления Тараса Григорьевича!", – подчеркнули разведчики.

Ранее сообщалось, что Силы обороны 26 декабря атаковали защищенный объект вооруженных сил РФ в Орловской области. В результате удара уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed. Операцию провели Воздушные силы совместно с другими составляющими сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины недавно нанесли удар с HIMARS по российскому штабу на оккупированной части Запорожской области. Там захватчики как раз проводили совещание. В результате атаки были ликвидированы три российских офицера.

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