Уничтожена база хранения и обслуживания 'Шахедов': в Генштабе рассказали подробности удара по защищенному объекту в Орловской области РФ

Силы обороны 26 декабря атаковали защищенный объект вооруженных сил РФ в Орловской области. В результате удара уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе "Shahed".

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Операцию провели Воздушные силы совместно с другими составляющими Сил обороны. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"26 декабря Воздушные Силы ВС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области. В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе "Shahed", состоявший из ряда бетонных защищенных сооружений", – отмечено в сообщении.

В Генштабе подчеркнули: результативная боевая операция позволила существенно снизить потенциал государства-агрессора по проведению воздушных налетов ударных БПЛА на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Вооруженные Силы Украины обладают подробной информацией об объектах вооруженных сил РФ. Работа по выявлению и поражению целей на территории агрессора будет продолжаться", – передали "привет" оккупантам в украинском Генштабе.

По данным российского издания ASTRA, позиционирующего себя как независимое, речь может идти о военном объекте в Орловской области, атакованном в четверг после обеда. Туда, утверждает издание, прилетели три британские ракеты

"26 декабря в районе 15:40 часов Орловскую область атаковали ракеты Storm Shadow, как минимум 3 ракеты попали в военный объект Минобороны РФ между деревней Цимбулова и селом Руднево Болховского района, выяснила ASTRA. Источники сообщили, что 7 военнослужащих получили ранения и были госпитализированы в центральную районную больницу, еще 2 военных погибли", – отмечено в сообщении.

ASTRA добавляет, что в это время в регионе звучала сирена, предупреждающая о воздушной угрозе. Местный губернатор заявлял о ракетной опасности, однако о последствиях атаки не сообщал.

Напомним, на днях в ВСУ подтвердили удар по предприятию в Ростовской области, работающему на российскую оборонку. Речь идет о заводе "Комбинат Каменский". Это одно из крупнейших химических предприятий России, специализирующееся на производстве твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и баллистических ракет на твердом топливе.

Между тем, в ГУР отметили, что Украина может доставлять "бавовну" не только в приграничные регионы РФ, но и значительно дальше вглубь государства-агрессора. Украинское войско уже имеет БПЛА, которые могут поражать цели за 2 тыс. км.

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