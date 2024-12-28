'Взрывается у врага не просто так': в ГУР заявили, что украинские БПЛА могут бить вглубь РФ на 2 тыс. км

В Украине есть беспилотники, которые могут поражать цели в стране-агрессоре России, работая на расстоянии до двух тысяч километров. Взрывы, на которые все чаще жалуются в российских регионах, не случайны.

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Об этом в интервью СМИ сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, потенциал украинских БПЛА позволяет им работать на значительных расстояниях.

Как уточнил Юсов, официальные данные относительно инцидентов на территории РФ не предоставляются, однако, взрывается в стране-агрессоре "не просто так". При этом все удары украинских дронов направлены только на военные объекты и инфраструктуру, поддерживающую российскую оккупационную армию.

"Из того, что можем говорить, – это уже не секрет – до двух тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем. Могу лишь сказать, что взрывается там не просто так", – сказал представитель ГУР.

Все подобные инциденты происходят исключительно на объектах, имеющих связь с военно-промышленным комплексом РФ, в отличие от обстрелов гражданских объектов в Украине, совершаемых врагом.

Напомним, что в начале ноября 2024 года в результате операции ГУР с помощью БПЛА впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море – в 1,5 тыс. км от границы с Украиной.

Повреждения могли понести два ракетоносителя – "Татарстан" и "Дагестан", и несколько малых ракетных кораблей проекта 21631 в городе Каспийск, что в республике Дагестан.

Кроме того, 26 мая дрон ГУР атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ. БПЛА преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Юсов также рассказал, что Россия по состоянию на конец декабря 2024 года имеет в запасе около 1400 дальнобойных ракет. Ежемесячно агрессор может производить до 150 ракет.

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