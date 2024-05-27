Новый рекорд: дрон ГУР атаковал РЛС в России на расстоянии более 1800 км

Украинские дроны атаковали радиолокационную станцию на территории страны-агрессора России. Примечательно, что объект удалось поразить на расстоянии более 1800 км.

Речь идет о загоризонтной РЛС дальнего обнаружения целей "Воронеж М". Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Ударный БПЛА преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника. Таким образом дроны ГУР установили новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе.

Радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж М", которая стала целью украинских БПЛА, расположена в городе Орск Оренбургской области.

Местные пропагандисты 26 мая подтвердили, что украинские БПЛА прилетели в Орск и атаковали военный объекты. При этом в РФ утверждают, что разрушений якобы не зафиксировано.

Надгоризонтная радиолокационная станция большой дальности "Воронеж" предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Семейство состоит из станций метрового ("Воронеж-М", "Воронеж-ВП"), дециметрового ("Воронеж-ДМ") и сантиметрового ("Воронеж-СМ") диапазона волн.

Станция "Воронеж М" в Оренбургской области позволяет выявлять цели на расстоянии до 6000 км. В РФ утверждают, что конкретно эта РЛС контролирует сектор от пустыни Такла-Макан (Китай) до берегов Средиземного моря. С 2015 года работала в тестовом режиме по сопровождению баллистических целей, а в 2017 году была введена в эксплуатацию.

Напомним, в России в ночь на 27 мая неизвестные дроны атаковали топливно-заправочную станцию в Ливнах Орловской области. Пока там тушили пожар, на территории упал еще один БПЛА и привел к жертве.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 мая пожар вспыхнул в московском Подольске. В огне оказался склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов по Кутузовской улице.

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